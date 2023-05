Martina Gedeck: „Brigitte Reimann und Christa Wolf sollen durch uns sprechen“

Bei einem Leseabend in Berlin wird Martina Gedeck zusammen mit Johanna Wokalek den Briefwechsel der beiden Schriftstellerinnen aus der DDR interpretieren.

Beim Blick in die Filmografie von Martina Gedeck fallen zahlreiche Literaturverfilmungen ins Auge. Nun wird sie bei einem Leseabend in Berlin in die Rolle einer Schriftstellerin schlüpfen. Zusammen mit Johanna Wokalek trägt sie aus dem Briefwechsel von Brigitte Reimann und Christa Wolf vor: „Sei gegrüßt und lebe“. Als Verkörperung von Brigitte Reimann hat sie vor knapp zwanzig Jahren den Deutschen Fernsehpreis erhalten. Aber auch zu Christa Wolf hat sie eine enge Beziehung, wie sie im Laufe unseres Gesprächs erzählen wird.