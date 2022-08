Die schönen Musen wohnen hier nicht, die Welt des Markisenmannes ist eine fremde, bizarre und ganz und gar trostlose: „Fabrikgebäude aus braunen Ziegeln und schäbige, aber mit großzügigem Farbauftrag gestrichene flache Zweckbauten mit vergitterten Fenstern.“ Es riecht nach Schrott und nach verbranntem Plastik, in brackigen, nie versiegenden Pfützen schimmert Benzin, und „im Umkreis von einem Kilometer gab es nichts als Schutt, Beton, Qualm, Gummi und zwei Pommesbuden“. Gleich wird Schimanski um die Ecke biegen oder der Ritter Rost – so oder so, notiert die Erzählerin von Jan Weilers neuem Roman, „war es der deprimierendste Ort, den ich je gesehen hatte“.

Willkommen in Duisburg Ruhrort. Hier, in einer Lagerhalle, lebt Ronald Papen, Hausierer und Erfinder, „ein armer Schlucker“, wie das Mädchen Kim, 15, feststellt, seine entfremdete Tochter, die zu ihrem Missvergnügen ihre Sommerferien bei ihm verbringen muss.

Die Strafe wird eine Expedition ins Leben

Kim kommt aus gutem Hause. Sie wohnt mit ihrer Mutter, ihrem Stiefvater, einem vermögenden Geschäftsmann, und ihrem Halbbruder im teuren Villenviertel Hahnwald im Süden von Köln. Von ihrem richtigen Vater kannte sie nichts außer dem Nachnamen, den sie mit ihm teilt, und einem alten Urlaubsfoto. Ansonsten schien er über all die Jahre nicht an ihr interessiert zu sein, dafür aber garantiert verantwortlich für jeden ihrer vermeintlichen Charakterfehler – etwa dass sie öfter die Schule schwänzt, gelegentlich klaut und schließlich ein Unglück verursacht, das das ohnehin brüchige Patchworkfamilien-Konstrukt nachhaltig ruiniert. Die Familie weiß sich nicht anders zu helfen, als Kim zum „feinen Herrn Papen“ abzuschieben, wie ihr Stiefvater ihn nennt.

Doch was als Strafe gedacht war, wird zu einer Expedition ins Leben. Wider Erwarten mag sie Papen, diesen kleinen, Puhdys hörenden und von Unerlöstheit umwehten Mann, der mit unerschütterlicher Redlichkeit das Ruhrgebiet abfährt und den Leuten Markisen aufzuschwatzen versucht: DDR-Originalbestand aus den 70er-Jahren, wahlweise in einer Melange von braunen, gelben und orangenen Farbverläufen oder in schreiendem Neongrün mit gelben und blauen geometrischen Mustern darin. „Die Kaltakquise ist mein Leben. Man weiß nie, was einen hinter der nächsten Tür erwartet“, sagt er.

Auf ihren langen Fahrten durch einen vom gebürtigen Düsseldorfer Weiler in allen rostigen und öligen Tönungen gemalten Ruhrpott, mit Kneipen, die „Rosis Pilstreff“ heißen, und „Akropolis“-Imbissbuden „mit generationenübergreifender Wurst-Erfahrung“, nähern sich die beiden an. Es wird der Sommer ihres Lebens. Kim entpuppt sich dabei als gesegnetes Verkaufstalent und kommt überdies einem bis in die DDR reichenden Familiengeheimnis auf den Grund. Und auch Papen findet zurück zu Sinn und Trost nach Jahren des selbst auferlegten Sisyphos-Daseins.

Irgendwo zwischen „Dreiviertelmond“ und „Tschick“

Mit dem subtilen Witz und dem feinen Gespür für die kleinen und großen, gelegentlich auch absurden Dinge des Lebens erzählt Jan Weiler in „Der Markisenmann“ eine wirklich hinreißende Coming-of-Age-Geschichte, irgendwo zwischen „Dreiviertelmond“ und „Tschick“. Ganz nebenbei erfährt man auch noch ziemlich viel über die Abwicklung der DDR und die Dramen, mit denen das alles verbunden war.

Auf alle Fälle gehen nicht nur Kim und Papen, sondern auch die Leser als bessere Menschen aus der Geschichte raus. Der vor allem als Kolumnenschreiber populäre, als Literat jedoch noch immer sträflich unterschätzte Weiler hat hier womöglich einen modernen Klassiker geschaffen.

Jan Weiler: Der Markisenmann. Heyne, München 2022. 336 Seiten, 22 Euro.