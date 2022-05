Seit Janika Gelinek und Sonja Longolius 2018 die Leitung des Literaturhauses in der Fasanenstraße übernommen haben, kämpfen sie fantasievoll darum, den 5. Mai als Europäischen Feiertag zu etablieren. In diesem Jahr dehnt sich das Programm über den ganzen Tag und bekommt abends einen Schwerpunkt Richtung Osten. Die Bücherfrage der Woche geht an Janika Gelinek: Warum beharren Sie darauf, dass Europa einen solchen Feiertag braucht?

Es gibt den Feiertag seit 1964, in Erinnerung an den 5. Mai 1949, als der Europarat gegründet wurde. Er wird aber nicht begangen. Zu unserem Amtsantritt beschlossen wir, diese Leerstelle zu füllen. Angeregt hatte mich damals ein Artikel von Priya Basil in Lettre, die das Fehlen dieses Feiertags beklagte. Ich rief sie dann an und sagte: Lass es uns einfach machen.

Inzwischen haben wir einige schöne Feiertage veranstaltet, sogar in den vergangenen beiden Pandemiejahren: ein europäisches Literatur-Pingpong und -Quiz mit Kabeljau & Dorsch und ein Theaterstück von Thomas Köck im leeren Literaturhaus, komplett digital. Und jetzt wird es noch größer. In diesem Jahr feiern wir mit zwei Schulklassen des Albert-Einstein- und des Barnim-Gymnasiums, die im Garten zu Workshops zusammenkommen und dabei Texte zu Europa verfassen werden: Ab 15 Uhr überlassen wir ihnen die Bühne für einen Poetry-Slam.

Danach werden die ukrainische Autorin Katja Petrowskaja, der belarussische Autor Alhierd Bacharevič und der aus Georgien stammende Literaturwissenschaftler Zaal Andronikashvili über Europas Grenzen sprechen, die physischen und die metaphorischen, und was sie für die Literatur bedeuten. Dieser Blick nach Osten geht über die EU hinaus. Der Abend gehört dann Autorinnen und Autoren aus der Ukraine. „Schreiben im Krieg“ ist das Thema – mit Fragezeichen. Das findet digital statt. Die Kompetenz dazu, online live zu diskutieren und diese Gespräche auf literaturkanal.tv verfügbar zu halten, haben wir uns ja während der Pandemie erworben und können sie jetzt produktiv nutzen: Auch digital lässt sich Europa verbinden.

Wir hadern immer wieder mit der EU und unserem Europa und doch wollen wir es unbedingt auch feiern – it is the best bet we have! Im ersten Jahr hatten wir Getränke aus allen EU-Mitgliedsstaaten besorgt, aber jetzt ist durch den Krieg niemandem nach Spaß zumute. Nicht einmal über den Wahlausgang in Frankreich kann man jubeln, so knapp war er. Aber dennoch: Mit den Stimmen der Jugendlichen holen wir das Freie und Fröhliche dazu. Und ihre Forderungen! Vielleicht schmeißen die jetzt mal so richtig dieses Konzept Nationalstaaten über den Haufen. Und dann spielen wir Tischtennis.

Europäischer Feiertag, 5. Mai, Literaturhaus, Fasanenstraße 23, www.literaturhaus-berlin.de