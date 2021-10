Mit kleinen, schnellen Schritten treibt sie ihren Körper an, weiter hoch, den Waldweg aufwärts. Sie rennt durch Matsch und über Steine, kämpft gegen Äste und die Regentropfen an. Sie, die schon als Teenie so geschunden wurde, so verletzt, dass ihr nur noch das nackte Durchhalten irgendeine Form von Abhilfe verspricht. Auch, wenn sie dabei am heftigsten gegen sich selbst zu rennen scheint.