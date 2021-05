Leipzig - Schwarze Menschen, sagt Johny Pitts, werden oft entweder als gefährlich dargestellt und wohnen dann in den ärmeren Vierteln in Hochhäusern und tragen Hoodys. Oder sie sind lächelnde Stars des Sports, attraktive Models und Tänzerinnen beim Karneval.

Ihn aber interessiert, was dazwischen ist. Also ist er zu einer Winterreise durch das schwarze Europa aufgebrochen, um das alltägliche Leben der sogenannten People of Colour zu fotografieren. In der U-Bahn, auf dem Weg zur Arbeit, in der Freizeit oder beim Abholen der Kinder aus dem Hort.