Beeindruckt durch Verletzlichkeit: Judith Hermann wird für ihr persönlichstes Buch geehrt

So persönlich hat Judith Hermann nie zuvor geschrieben. Mit ihrem Buch „Wir hätten uns alles gesagt“, im Frühjahr erschienen bei S. Fischer, öffnet sich die Autorin auf so berückende Weise ihren Leserinnen und Lesern, dass es wie ein neuer Zugang zu ihrem Werk erscheint. Es ist ein Buch, das ihre bisherigen Bücher in ein besonderes Licht rückt. Nun wird sie dafür ausgezeichnet. Am Dienstag gaben der Deutschlandfunk und die Stadt Braunschweig bekannt, dass der von ihnen gestiftete und mit 30.000 Euro dotierte Wilhelm-Raabe-Literaturpreis Judith Hermann zuerkannt wird.

Von der Verflechtung von Leben und Schreiben handelt „Wir hätten uns alles gesagt“, von der Haltbarkeit von Freundschaften, der Bindung ans eigene Kind, der Ablösung von den Eltern. Es geht um Selbsterkenntnis durch Psychoanalyse und auch um das Leben in Berlin, das sich für die Autorin sehr verändert hat.

Glück war unmöglich

Judith Hermann, 1970 in West-Berlin geboren, wuchs in Neukölln mit einer viel arbeitenden, das Geld für die Familie verdienenden Mutter, einem von Depressionen gequälten, jähzornigen Vater sowie einer strengen Großmutter auf. In dem Buch heißt es: „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass bei uns gelacht worden wäre. Gesungen. Glück, eine einfache, einträchtige Form des Zusammenseins, ein gemeinsamer Ausflug, ein zufriedenes Abendessen – unvorstellbar, für das Wort Glück musste Gott um Verzeihung gebeten werden.“

Dieser Kindheit zum Trotz oder gerade wegen dieser Kindheit ist aus Judith Hermann eine herausragende Schriftstellerin geworden, mit einer unverwechselbaren Stimme von eigentümlicher Sensibilität und souveräner Sprödigkeit. Seit ihrem Debüt „Sommerhaus, später“ 1998 beeindruckt sie mit Erzählungsbänden wie „Nichts als Gespenster“ und Romanen wie „Aller Liebe Anfang“ und „Daheim“.

Das nun ausgezeichnete Buch ging aus den Poetikvorlesungen für die Goethe-Universität Frankfurt am Main hervor. Die Jury nennt es „weit mehr als Poetikvorlesungen“, nämlich „Erzählungen über das Schweigen und Verschweigen-Müssen, über die Annäherung an das Unsagbare, das den Urgrund ihres Schreibens ausmacht – wenn nicht von Literatur und Kunst überhaupt“. Sie zeigt sich auch „beeindruckt durch die Vulnerabilität, die es offenbart“. Der Preis wird Anfang November verliehen. Bisher wurden zum Beispiel Katja Lange-Müller, Marion Poschmann, Thomas Hettche, Clemens J. Setz und Jan Faktor ausgezeichnet.