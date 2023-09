Aysun Bademsoy: Über die Verbrechen des NSU darf nicht geschwiegen werden

Die Terrorvereinigung, die sich Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) nannte, ermordete zwischen 2000 und 2007 zehn Menschen in Deutschland, lange unbehelligt. Jetzt erscheint ein Roman von Kathrin Röggla über den Prozess gegen Beate Zschäpe und ihre Mittäter. „Laufendes Verfahren“ heißt er, ist nominiert für den Deutschen Buchpreis. Zur Buchpremiere in der Akademie der Künste am Dienstag spricht mit ihr die Regisseurin Aysun Bademsoy, die in ihrem Film „Spuren – Die Opfer des NSU“ (2019) die Hinterbliebenen der Ermordeten aufgesucht hat. Die Bücherfrage der Woche geht an sie: Frau Bademsoy, wie kann dieses Buch die Aufmerksamkeit für diese Verbrechen schärfen?

Ich finde jede Art von öffentlicher Debatte über das, was da geschehen ist, nach wie vor notwendig und zwingend. Angesichts dessen, was jahrelang versäumt wurde, wie diese Mordfälle so erschreckend falsch interpretiert wurden, kann es gar nicht genug Aufmerksamkeit für das Thema geben. Bis dahin galt ja die deutsche Polizei vielen Migrantinnen und Migranten als besonders gewissenhaft und glaubwürdig – vor allem jenen, die durch Polizeigewalt und politische Verfolgung in der Türkei schlechte Erfahrungen hatten. Sogar noch im Prozess hatte Herr Yozgat, der seinen Sohn Halit in dem Internetcafé in Kassel verloren hat, gesagt, dass er der Polizei vertraut.

Aber wie lange hat es gedauert, bis überhaupt dieser Fall dem NSU zugeordnet wurde? Deshalb finde ich, dass das Buch von Kathrin Röggla ein Baustein in der zwingenden, immer wieder wichtigen Arbeit für die Erinnerung an dieses katastrophale Versagen der deutschen Institutionen ist. Es ist überhaupt wichtig, dafür zu sorgen, dass das nicht vergessen wird – ob nun durch ein Buch, ein Theaterstück oder einen Artikel in der Presse.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Denn ich fürchte, dass in der Gesellschaft ein Verdrängen und Vergessen dieser rechtsextremen Taten um sich greift. Ich bin noch im Kontakt mit den Familien, mit denen ich gedreht habe, dort ist die Enttäuschung groß. Es gab die allgemeine Gedenkfeier, aber es ist so wenig danach passiert. Warum wird nicht ausreichend darüber aufgeklärt, in welchen Strukturen sich die Rechtsextremen bis heute organisieren? Im Gegenteil, ich habe den unangenehmen Eindruck, dass menschenfeindliche Parolen über Geflüchtete und Migranten mittlerweile zitiert werden, als wären sie normal.



Buchpremiere mit Gespräch, Di, 5.9., 19 Uhr, Akademie der Künste, Pariser Platz