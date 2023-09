Als Susan ihre Pflegerin Miffy beim Wechseln einer Glühbirne beobachtet, hat sie eine völlig neue Empfindung. Zuerst denkt sie, „ich bin eben alt“, dann: „Vielleicht sterbe ich jetzt.“ Doch dann begreift sie, dass es Lust ist, was sie fühlt, Lust und hingerissene Verliebtheit. Susan ist ungefähr 80, Miffy keine 30 Jahre alt.

In Jane Campbells „Kleine Kratzer“, einem Buch mit 13 Erzählungen, gibt es aber noch mehr Ungewohntes zu entdecken: Zum Beispiel eine ältere Dame, die einen 78-jährigen Ex-Chirurgen erst verführt (es ist ganz leicht) und dann mithilfe eines sehr hungrigen Hundes um die Ecke bringt. Dann wäre da eine alte, verkaterte Journalistin, die ihre erste Liebe auf einer Trauerfeier trifft (er ist der Tote) und endlich seinen miesen Charakter durchschaut. Überhaupt nicht altersmilde ist auch jene Rentnerin im Dauerlockdown, die sich fragt, ob die Umarmung eines Enkelkindes wirklich besser ist als die erotischen Zuwendungen eines KI-gestützten „Phantasmas“, das die Regierung allen komplett Isolierten ab 70 ins Heimzimmer schickt.

Katze statt Liebhaber

Wir haben es mit alten, scharfsichtigen, sehnsüchtigen, sehr lebendigen Frauen zu tun. Sie leiden unter bevormundenden Angehörigen, gebrechlichen, schlaffen Körpern, unter dem Zynismus von Pflegeunternehmen und Statusverlust. Eine Seniorin, die eine Katze bürstet, anstatt wie einst mit einem Geliebten Spaß zu haben, nennt Altern einen Prozess der Enteignung: „Freiheit, Respekt, Lust, all das, was man früher so selbstverständlich besessen und genossen hat, wird einem nach und nach genommen.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Aber es ist eben auch so, und darum geht es in diesem Buch, dass Frauen mit den Jahren keineswegs ihre Träume oder ihren Eigensinn verlieren, auch wenn das für Jüngere so praktisch wäre. Campbell erzählt von ihren Strategien, ihre Wünsche und Würde zu retten oder sich einfach mal zu wehren. Das geht nicht immer gut aus, eine landet zum Beispiel in den Armen eines Heiratsschwindlers, aber manchmal eben schon. Und allein zu erzählen, dass im Inneren dieser Alten anderes vor sich geht als Freude an den Folgegenerationen oder am Seniorenkaffeeklatsch, ist wirklich ein Verdienst.

Brillant geschrieben

Die erste dieser Geschichten schrieb Jane Campbell mit 75, als ihr Sammelband mit allen 13 veröffentlicht wurde, war sie 80 Jahre alt. Es war ihr literarisches Debüt. Die Schriftstellerin Lily King nannte das Buch „wütend und wundervoll“. Der Kjona Verlag hat es ruckzuck ins Deutsche übersetzen lassen, und zwar von Bettina Abarbanell, deren deutsche Version keinen Zweifel daran lässt, welche Qualitäten dieses Buch hat.

Als Psychoanalytikerin kennt Campbell sich mit Menschen aus, und sie hat das Talent, sie in einer Weise zu beschreiben, die oft anrührend, aber nie rührselig und außerdem immer witzig ist. Das zu lesen, ist ein Vergnügen, egal ob es um Sex in hohem Alter geht, um Wortfindungsstörungen oder einen Pflegeroboter, der mit seiner Besitzerin „Schnipp-Schnapp“ spielen will, während sie einen Anschlag auf ein Sponsoren-Treffen ihres Altenheims plant.

Kurz, diese Autorin erzählt so gut, dass ihr Buch wahrscheinlich sogar dann toll wäre, wenn es darin um tausendmal erzählte Probleme von Thirtysomethings ginge. Da sie aber mit ihren erheblich älteren Heldinnen literarisches Neuland beschreitet, und das mit einer souveränen Leichtigkeit, die vielen Jüngeren fehlt, kann man nur ein kleines Jubelfeuerwerk zünden: Endlich! Hurra! Mehr davon!



Jane Campbell: Kleine Kratzer. Storys. Aus dem Englischen von Bettina Abarbanell. Kjona Verlag 2023. 190 Seiten, 23 Euro