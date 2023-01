Wohlmeinende Mahnpredigt angesichts des falschen Frühlings

Igel, zurück in den Winterschlaf! Wer jetzt seinen Frühlingsgefühlen glaubt, in den wird der Frost umso bitterer fahren. Man nennt es Magnolienschmerz.

Obacht! Die Witterung dieser Tage erfordert Lebenserfahrung und Lektüresicherheit. Noch am Freitagmittag bei der tariflich zugesicherten Pause beschlich den Autor dieser Zeilen bei einem Spaziergang im Zeitungsviertel Berlins ein Gefühl von Hoffnung und Glückseligkeit. Die Wetter-App hatte zu einer leichten Jacke geraten und recht behalten. Die Sonne kam raus, der freundliche Wind schob ein paar Wattewolken mit Samthandschuhen zur Seite. Eine Passantin sammelte mit einer pinkfarbenen Plastiktüte ein beeindruckendes Würstchen ihres vor Gesundheit und Lebenslust strotzenden Begleithundes von einer Baumscheibe. Und die Kühnheit von Strauchknospen, die sich bereits aus dem struppigen Geäst der Grünanlagensträucher schieben wollten, steckte an.

Halt, ihr Wahnsinnigen! Wir haben Januar, Weihnachten ist gerade vorbei. Für diese Woche ist Frost angesagt! Zurück in den Winterschlaf, ihr Igel! Knospen, zieht die Köpfe ein und schlagt die Kragen hoch! Und wem Frühlingsgefühle aufgestiegen sein sollten, der fange sie schnell wieder ein und begrabe sie tief am dunklen Grunde seines Herzens, auf dass sie die anstehenden Wochen der Kälte und der Unbill überstehen. Denn wisse, wer seine Hoffnung zu früh unter Strom setzt, dem geht die Energie aus, bevor die Schneeglöckchen klingeln.

Die ungeschützte Wangenhaut von adeligen Engländerinnen

Es gibt einen Namen für die Katastrophe, die über die Seele hereinbricht, wenn sie die Geduld zu früh verliert und sich noch unreif für den neuen Jahreszyklus ins Getümmel wirft. Man kennt ihn aus Joachim Meyerhoffs autobiografischem Buch „Diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“. Lesen wir mal hinein: „Das Herzstück unseres Gartens war eine mehrstämmige Magnolie. Wenn die schon aufgeblühte Magnolie Frost bekam und sich schwarz verfärbte oder gar Schnee auf die offenen Blüten fiel, verzweifelte meine Großmutter, konnte den Garten nicht mehr betreten und schluckte noch eine extra Pille gegen ihren – so nannte sie es selbst – Magnolienschmerz.“

Der ersten Magnolien-Arten sollten erst im März ihre fleischigen Blüten öffnen, die schon wegen ihrer weißen bis rosaroten Färbung an die nackte, ungeschützte Wangenhaut von schamerfüllten adeligen Engländerinnen erinnert, die hell kichernd ihrem von einem kecken Frühlingslüftchen entführten Spitzenschirmchen hinterherspringen. Aber wehe, wenn die Temperaturen unter null sinken und die frisch in die Blüte aufgestiegen Säfte gefrieren lassen, die sich ausdehnen und die zarten Gefäße und Kapillärchen zum Platzen bringen. Dann verlieren die Blüten ihre Struktur, runzeln zusammen, dunkeln ein, fallen auf den Boden und sehen aus wie das, was die Passantin in ihre pinkfarbene Tüte packt.