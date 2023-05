Klimakrise als Abenteuer: Marc Elsbergs aufrüttelnder Ökothriller „°C - Celsius“

Am Thermostat der Erde drehen: Marc Elsberg gießt die Möglichkeiten und Gefahren des Geoengineering in einen grandiosen Spannungsroman.

Sind es extraterrestrische Jäger, monströse Marschflugkörper oder neuartige Killerdrohnen, die da in der Morgendämmerung hoch über dem Südchinesischen Meer herumschwirren? „Ein massiver schwarzer Rumpf. Kein sichtbares Cockpit. Sechs ewig lange Flügel, die wie Stachel in verschiedenen Winkeln vom Rumpf abstanden“, so erscheinen sie den Passagieren eines Airbus auf dem Weg von Singapur nach Taipeh. Und durch deren Smartphones postwendend der staunenden Menschheit.

Es scheint, als drohe da gleich zu Beginn von Marc Elsbergs neuem Roman „˚C - Celsius“ der Weltuntergang. Oder zumindest ein neuer 11. September. „Die Passagiere wurden lauter, Angst brach sich Bahn. ,Ufos!‘ ,Eine Alien-Attacke!‘. So mussten sich die Menschen in den hoch gelegenen Büros des World Trade Centers Sekunden vor dem Einschlag des ersten Flugzeugs gefühlt haben“, heißt es am Ende des ersten Kapitels. Und erst bange einhundert Seiten später erfährt man, was denn nun eigentlich los ist. Viel Grund zum Durchschnaufen hat man freilich nicht.

Denn die Monstren sind zwar keine Flugobjekte aus dem All, und es sind auch keine Missiles mit Kurs auf Taiwan. Es sind Klimadrohnen, die die chinesische Regierung hat konstruieren lassen mit dem Ziel, die Lebensbedingungen auf der Erde nachhaltig zu verändern: Sie transportieren Chemikalien in die Atmosphäre, die sich zu einer schattenspendenden Schicht verbinden lassen, einer Art gigantischem Sonnenschirm, der die Sonneneinstrahlung vermindern und die Temperaturen senken soll.

Er denkt das Mögliche zu Ende

„Großer Sonnenschirm“ nennen die Chinesen das Projekt entsprechend, mit dem sie im Prinzip einen Vulkanausbruch und dessen Emissionen nachahmen. Eine Idee, über die im Übrigen auch im wirklichen Leben diskutiert wird, als eine von mehreren Möglichkeiten des sogenannten Geoengineerings – also des Versuchs, das Klima, das man nicht zuletzt durch radikale Eingriffe in die Natur erst ruiniert hat, durch ebenso radikale Eingriffe wieder zu reparieren. Die amerikanische Regierung hat erst kürzlich die Entwicklung eines Fünf-Jahres-Forschungsplans für Geoengineering bekanntgegeben. Noch sind die Folgen unberechenbar; der Horror, als nach dem Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora im April 1815 das „Jahr ohne Sommer“ folgte, spukt warnend durchs kollektive Gemüt.

Genau hier setzt Marc Elsberg ein, der, wie bei guter Wissenschafts-Fiction üblich, das theoretisch Mögliche nur konsequent zu Ende denkt. Und in ein weltumspannendes Abenteuer gießt, in das, aus unterschiedlichen Motivlagen, ein amerikanischer Reporter, eine nigerianische Wissenschaftlerin und eine Berliner Klimaaktivistin verstrickt werden. Klar ist allen: Wer die Macht über das Klima übernimmt, übernimmt die Macht über den gesamten Planeten. China also, auch Indonesien und Brasilien schließen sich an, drei der größten Staaten der Erde. Amerikaner, Deutsche und auch die anderen westlichen Industrienationen wittern eine Verschwörung. Und genau das ist es auch.

Und es ist ein grandiose Idee: Die Länder des globalen Südens, die Menschen, die erst kolonisiert und ausgebeutet wurden und nun am meisten unter dem Klimawandel zu leiden haben, rächen sich – indem sie dem Westen gehörig und in jeder Hinsicht das Leben verhageln, während sie für sich selbst eine Zukunft gestalten, die Europäer und Nordamerikaner längst verspielt haben.

Oder kommt alles doch ganz anders? Wenn man der Klimakrise irgendwas abgewinnen kann, dann immerhin, dass sie so unterhaltsame und aufrüttelnde Romane wie diesen hervorbringt. „˚C - Celsius“ ist ein Ökothriller im allerbesten Sinn und schon jetzt in einer Ahnengalerie mit Frank Schätzings „Der Schwarm“ und Andreas Eschbachs „Herr aller Dinge“. Den Satz für die Ewigkeit spricht Fay, die nigerianische Wissenschaftlerin, auf Seite 540: „Die Erde ist doch keine Wohnung, an deren Thermostat man einfach herumdrehen kann.“



Marc Elsberg: °C - Celsius. Roman. Blanvalet, München 2023. 608 Seiten, 26 Euro