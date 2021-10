Frankfurt am Main - Der Zugang zu guten Büchern führt mitunter durch schwieriges Gelände. So jedenfalls wurde es deutschsprachigen Lesern kürzlich nach Bekanntgabe der Verleihung des Nobelpreises an Abdulrazak Gurnah gewahr. Von dem im ostafrikanischen Sansibar geborenen, in Großbritannien lebenden und lehrenden Schriftsteller waren einige wenige Bücher lediglich antiquarisch erhältlich, inzwischen sind auch die vergriffen.