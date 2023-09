Natalja Kljutscharjowa: „Über Russland darf nur sprechen, wer in einem Panzer sitzt“

Sie sei nicht schuld daran, dass sie nicht im Gefängnis sitze, schreibt Natalja Kljutscharjowa. „Ich bin nicht schuld daran, dass ich nicht ins Gefängnis will.“ Einen langen Eintrag in ihrem „Tagebuch vom Ende der Welt“ widmet die Autorin der Schuldfrage, eigentlich deren Negation. Der Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine hat sie aus ihren Denkzusammenhängen gerissen, emotional in einen Strudel gezogen. Und doch bleibt sie in den alltäglichen Abläufen gefangen.

„Ich bin nicht schuld daran, dass ich mich dafür entscheide, bei meinen Kindern zu bleiben.“ Sie unterrichtet weiter Literaturstudenten, sie geht weiter zu Elternversammlungen in der Schule. Sie fährt im April 2022 nach Kursk, wo ein Theaterstück nach einem Roman von ihr auf die Bühne kommt. „In der Inszenierung wurde alles Politische ausgelassen, geblieben waren nur die Liebesgeschichte und ein paar Gespräche über Russland.“ Dennoch wurde es nach der Premiere abgesetzt, weil es „schädlich“ sei, so dürfe man heute nicht über Russland sprechen. Kljutscharjowa kommentiert sarkastisch: „Über Russland darf man heute wahrscheinlich nur sprechen, wenn man in einem Panzer sitzt.“

Die acht Sternchen: „Nein zum Krieg“

Sie habe Antikriegsgedichte zusammengestellt und möchte zwischen die Texte anstelle der üblichen drei Sternchen acht Sternchen setzen ***.*****, schreibt sie im Mai 2022. Es bedeute: „Net woine – Nein zum Krieg“. Doch: „Bei uns wird man für diese Sternchen längst genauso verhaftet wie für die Worte.“

2010 und 2012 erschienen Kljutscharjowas Romane „Endstation Russland“ und „Dummendorf“ auf Deutsch. Ihre Sammlung von Notaten vom Februar 2022 bis zum Februar 2023 hat Ganna-Maria Braungardt direkt aus dem Manuskript übersetzt, die Autorin konnte es ihrem russischen Verlag nicht anbieten. Vor wenigen Tagen ist sie nun ihrem Buch nach Deutschland hinterhergereist, teilt der Suhrkamp-Verlag mit. In ihrer Heimatstadt Jaroslawl wurde sie denunziert, sie wollte einer möglichen Verhaftung entgehen.

Jaroslawl, eine Stadt mit knapp 600.000 Einwohnern, erscheint im Tagebuch wie ein Provinznest. Die Autorin macht sich wiederholt erfolglos auf die Suche nach Zeichen von Protest. Überhaupt wird im Laufe der Einträge der Widerstand, den sie beobachtet und aus den sozialen Medien zusammenträgt, immer zaghafter. Natalja Kljutscharjowa schreibt, wie eine Gesellschaft sich an den Ausnahmezustand gewöhnt, wie der Nebel der Berieselung durch die Staatsmedien sich auf sie legt. „Was soll ich tun, wenn das Einzige, was ich kann, das Sprechen ist, ich aber nicht sprechen kann?“ Dem Ringen der Autorin um Worte steht die Gleichgültigkeit ihrer Umgebung gegenüber. Dieses Buch ist ein wichtiges Dokument.



Natalja Kljutscharjowa: Tagebuch vom Ende der Welt. Aus dem Russischen von Ganna-Maria Braungardt. edition suhrkamp, Berlin 2023. 168 Seiten, 16 Euro