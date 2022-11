Krimi: Ein Irrwisch jagt durch die deutsche Geschichte

Der Begriff „Irrwisch“, so verrät das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, bezeichnet ein Irrlicht, etwa in Sumpfgebieten, oder einen „lebhaften, unruhigen Menschen“. Seit Kurzem heißt auch ein Roman so. Der Autor, Hans-Werner Honert, den mancher vielleicht als Kopf hinter der TV-Serie „In aller Freundschaft“ und den Leipziger „Tatort“ mit den Kommissaren Ehrlicher und Kain kennt, hat den Titel gut gewählt: Denn lebhaft und unruhig geht es zu in diesem Thriller mit vielen Täuschungen und falschen Fährten, Irrlichtern also.

Maria Schwimmer, die Hauptfigur, trat bereits in Honerts Vorgängerwerk „Maria und der Patriot“ auf: Die junge Frau drehte hier einen Film über den Mord an Treuhandchef Carsten Rohwedder – und verlor ihren Mann, der bei der Premiere erschossen wurde.

Die RAF und ihre Fangarme

Im neuen Buch will die Witwe, schwanger mit einem Kind ihres verstorbenen Mannes, ihr Schaffen trotzdem fortsetzen. Sie widmet sich einem weiteren mysteriösen Mordfall der bundesrepublikanischen Geschichte: Alfred Herrhausen, Chef der Deutschen Bank, wurde 1989 mit einer Sprengfalle getötet, wie im Falle Rohwedders bekannte sich die linksradikale Rote Armee Fraktion (RAF). Die hochprofessionelle Durchführung des Attentats und der Umstand, dass Herrhausen Entschuldungspläne für die Dritte Welt vorantrieb, haben jedoch zu Zweifeln an der Echtheit dieses Bekenntnisses geführt: Prominent ist etwa das Buch „Das RAF-Phantom“, das Geheimdienste hinter dem Anschlag ausmachte. Ungeachtet seiner negativen Bewertung in Fachkreisen erfreut es sich bis heute einer starken popkulturellen Rezeption.

Und so tauchen auch in „Irrwisch“ nicht nur verschiedene Theorien auf, nach denen hier ganz andere Protagonisten als die RAF am Werk waren, sondern auch Akteure aus der Welt der Geheimdienste, die sich für Marias Film interessieren. Da ist etwa ein Mann namens Sörensen, der mit seinem entstellten Gesicht und seiner Stasi-Vergangenheit nur bedingt vertrauenerweckend wirkt, in gewisser Weise aber auch als Helfer auftritt – zumal seine Adoptivtochter Katja bald als enge Vertraute Marias fungiert. Und selbst ein archetypischer Schurke wie der CIA-Mann Maier, der in den Tod von Marias Ehemann verstrickt zu sein scheint, hat ambivalente Züge. Er wirkt zeitweise wie ein gefallener Teufel und braucht die Ansagen seiner Sekretärin, um seine Pläne zu verfolgen. Die betreffen weniger Marias Filmprojekt als den stattlichen Geldbetrag, den ihr ermordeter Ehemann ihr hinterlassen hat.

In einem lebhaften Wettlauf jagen die Figuren also Informationen und Geld hinterher – in Mexiko und Namibia, in Toronto, New York und Berlin. Trotz des Lokalkolorits von Alexanderplatz bis Karlshorst wird dem Leser dabei manchmal schwindelig, zumal der langjährige TV-Produzent Honert ein recht großes Figurenensemble präsentiert. Auf dem Bildschirm ließe sich das vermutlich leicht auseinanderhalten, in einem Roman aber ist dafür Konzentration gefordert: Da treten ein Adolph, ein Adrian und ein André auf, Ex-Geheimdienstler Sörensen, der eigentlich unter dem Namen Franz Borm firmiert, holt Ex-Geheimdienstler Klaus ins Boot, um Geheimdienstler Maier und seine Sekretärin Silvia in Schach zu halten, während Maria und Katja, von Freunden auch Katinka genannt, sich mit Evelyn, Claudia oder Brit treffen. Es gibt außerdem noch Professor Beyer und Pater Lee, früher Major Lee, zudem Marias toten Ehemann Jack und ihr gleichnamiges, erst gegen Ende des Thrillers geborenes Kind.

Ein bisschen „Irrwisch“ also auch in diesem Zusammenhang. Doch wer sich auf die Figuren und ihre Verstrickungen einlässt, kann sich über einen rasanten Thriller freuen, in dem selbst dann ordentlich Spannung entsteht, wenn man die Faktizität der Verschwörungserzählungen um den Herrhausen-Mord bezweifelt.

Hans-Werner Honert: Irrwisch. Faber & Faber 2022, 256 Seiten, 24 Euro.