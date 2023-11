„Krüppelpassion oder Vom Gehen“: Jan Kuhlbrodt schreibt vom Leben mit MS

Wer in den 60er-Jahren in der DDR geboren wurde, wird Erlebnisse und Gedanken mit Jan Kuhlbrodt teilen, von denen der Autor in seinem neuen Buch erzählt. Aus Karl-Marx-Stadt stammt er, war bei der NVA, studierte Politische Ökonomie, sah seine Vorstellungen vom Sozialismus an der Realität scheitern. Das Lesen und das Schreiben führten ihn zum kritischen Denken; der Dichter und Essayist Franz Fühmann gab ihm wichtige Anstöße. Und wenn heute Jugendliche einfach die Welt kennenlernen können, heißt es bei ihm rückblickend: „Meinen Freunden und mir blieben um Neunzehnachtzig nur Karl-Marx-Stadt und Dresden, ein Drittel Berlin und in den Ferien Prag, Budapest, Sofia. Niemals Wien oder Salzburg. Wir mussten Erfahrungen leihen.“