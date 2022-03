Karlotta wächst in Bremen Nord auf. Mit Murat, Emre, Hülya und ihrer Cousine Nisa zieht sie als Teenager kiffend und wodkatrinkend um die Hochhäuser des ärmlichen Stadtteils Vegesack, vom Regen grau gewaschene Betonblöcke. Sie ist, wie auch die Autorin dieses Buches, Laura Cwiertnia, Tochter eines armenischen Vaters und einer Deutschen. Sie hat die blonden Haare ihrer Mutter, spricht kein Wort Armenisch und doch fühlt sie sich oft genug fremd, nicht dazugehörig. Etwa wenn ihr Vater auf der Straße absichtlich angerempelt wird. Oder wenn sie im Bus gefragt wird, ob sie überhaupt zu dem Mann gehört, der da neben ihr sitzt.

Karlottas Vater Avedis, meist „Avi“ genannt, redet mit seiner Tochter nur ungern über Armenien und sein früheres Leben. Als seine Mutter Gastarbeiterin in Deutschland wurde, blieb er in Istanbul zurück, wo sich die Familie zum Schutz vor Anfeindungen als türkisch ausgab. Hierauf spielt der Titel des Buches, „Auf der Straße heißen wir anders“, an: Sie wollen ihre armenische Herkunft nicht preisgeben. In Bremen Nord, wo er später als Taxifahrer arbeitet, bekommt er gegen den Willen seiner Mutter ein Kind mit einer Deutschen. Karlotta.

Der Roman setzt ein mit dem Begräbnis von Avis Mutter, die ganze Familie kommt in ihrer winzigen Wohnung zusammen. Maryam hat einen Armreif aus Gold hinterlassen, adressiert an Lilit – ein Name, der niemandem etwas sagt. Karlotta spürt, dass es hier um etwas Wichtiges geht. Sie will nach Armenien und Lilit ausfindig machen.

Zur Person und zum Buch Laura Cwiertnia wurde 1987 als Tochter eines armenischen Vaters und einer deutschen Mutter in Bremen geboren. Sie arbeitet als Redakteurin bei der Zeit.



Die Reise, die Vater und Tochter schließlich antreten, ist das Herzstück des Buches. Für beide wird sie zum großen Erlebnis, bei dem sie einander auf eine ganz neue Art begegnen – und ihrer mit diesem Land so eng verwobenen Familiengeschichte. „Wie soll man eine Heimat finden an einem Ort, an dem man noch nie war?“, fragt sich Karla, wie Karlotta den größten Teil des Buches genannt wird, unterwegs. Doch während Deutschland nicht zuletzt wegen der Rassismuserfahrung nie wirklich zur Heimat wurde, fühlen sich die beiden in Jerewan rasch aufgehoben.

Nachdenkliche Sätze, die einer diffizilen Lebensrealität nachspüren

Die Gassen und Plätze der Hauptstadt, über denen majestätisch der Ararat thront, die Menschen, die südkaukasische Landschaft, die schimmernden Früchte an den Marktständen: Cwiertnia findet für alles einprägsame Bilder und einen Erzählstil, der einen gerade in der zweiten Hälfte des Buches nicht mehr loslässt. Die Autorin zieht die Leserinnen und Leser hinein in die Welt eines von Genozid, Pogrom und Diaspora gezeichneten Volkes. Und in Karlas Familie: Zwischen Bremen, Jerewan, Jerusalem und Istanbul spinnt sie geschickt die Fäden über mehrere Generationen. Die Kapitel dieses atmosphärisch dichten Debütromans sind zeitversetzt erzählt, neben der Perspektive von Karla als Ich gibt es die der anderen Hauptfiguren.

Langsam führt die Autorin einen immer weiter durch die Jahrzehnte, und man ahnt bei der Lektüre, auf welche Katastrophe sie zusteuert. Auf den Völkermord an bis zu 1,5 Millionen Armenierinnen und Armeniern durch das Osmanische Reich im Ersten Weltkrieg. Vielleicht ist es das, was einen zwischen den Zeilen eine beständige Melancholie spüren lässt, wenn Cwiertnia den heiligen Berg Ararat, Jerewan und die zurückhaltenden Menschen in der Stadt beschreibt. Alles an dem Land wirkt kostbar und nichts selbstverständlich.

„Auf der Straße heißen wir anders“ ist ein Buch voller nachdenklicher Sätze und ungewohnter Bilder, die einer diffizilen Lebensrealität nachspüren. In ihrem Facettenreichtum und ihrer Vielschichtigkeit ist sie kaum bekannt – auch weil sie bislang selten erzählt wurde. Dabei sollte sie uns nicht fremd sein. Fünfzigtausend Armenierinnen und Armenier leben in Deutschland. Deswegen ist es so wichtig, Geschichten wie diese zu erzählen. Und wenn man das auch noch so feinfühlig tut wie Laura Cwiertnia, ist es ein wertvolles literarisches Geschenk.