Leben, erzählen, verletzen: Wie Olga Bach zwischen Wirklichkeit und Fiktion pendelt

Die 1990 in Berlin geborene Dramatikerin Olga Bach bringt sich in ihrem Debütroman „Kinder der Stadt“ immer wieder auf der Metaebene in Sicherheit und zitiert gleich zwei alte weiße US-amerikanische Literaten auf einer Seite: einmal Philip Roth, der mit 80 Jahren den Stift weggelegt und gesagt habe, dass Schreiben immer Scheitern sei und er darauf keine Lust mehr habe. Und dann Paul Auster, der behauptet haben soll, dass nur diejenigen Geschichten erleben könnten, die sie erzählen könnten.

Olga Bach vertraut auf die epische Struktur ihres Lebens und macht sie zur Ressource ihrer Geschichten. Mithin auch das Leben von ihren Freunden und Verwandten. Namensänderungen verhindern nicht, dass man ihre Protagonisten erkennt, zumal im Zentrum ein Konflikt steht, der es während der Corona-Pandemie in die Zeitungen gebracht hat, auch in diese.

Olga Bach, die Philosophie und Rechtswissenschaften in Berlin und Istanbul studiert hat, verbindet eine intensive und erfolgreiche Arbeitsfreundschaft mit dem drei Jahre älteren, als Sohn türkischer Einwanderer ebenfalls in Berlin geborenen Theaterregisseur Ersan Mondtag – im Buch heißen die beiden Irina und Orhan. Im November 2019 ergattern sie einen lukrativen Auftrag: „Es ist ja nicht viel Aufwand“, so Orhan. „Das Programm soll nur etwa eine Stunde gehen. Vielleicht eine Pressekonferenz davor. Und das Budget ist ordentlich.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ganz wie im wirklichen Leben sollen die beiden die Eröffnung des Dokumentationszentrums der Stiftung Flucht und Vertreibung im Kreuzberger Deutschlandhaus performativ gestalten. Keine schlechte Idee, die beiden gelten als links und kritisch, stammen aus dem postmigrantischen Kosmos des Gorki-Theaters, sodass allein schon mit der Besetzung der bei dem Thema naheliegende Verdacht der gestrigen Schuldentlastung und des Nationalismus ausgeräumt wäre.

Partystress und Drogen

Die Zusammenarbeit endete als Desaster. Der Freiheitsanspruch der Kunst traf auf Budgetgrenzen und vor allem auf die Erwartungen der Leitung, die einen PR-Coup gelandet haben wollte und an einer tiefen persönlichen Auseinandersetzung der Künstler mit dem Thema wenig interessiert war, ihr schwebte so etwas wie ein Imagefilm vor. Man zerstritt sich wegen versuchter Einflussnahme und Rechtefragen, Mondtag, der auch als Produzent verantwortlich war, ging an die Öffentlichkeit, das Projekt platzte und verursachte neben dem Imageschaden für alle Beteiligten auch ein finanzielles Minus, das die damalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters aus ihrem Budget um 20.000 Steuer-Euro abmilderte. Das Ganze ist als Missverständnis zu verbuchen, dessen Scheitern programmiert war und durch die Corona-Anspannungen beschleunigt eskalierte.

In ihrem Buch liefert Olga Bach in der Haupthandlung des Romans literarisch wenig verklausuliert Hintergründe und Interna dieses Konflikts, die einen Einblick erlauben und so manche Vorurteile über Kommunikations- und Marketingstrategien steuersubventionierter Institutionen einerseits und künstlerisches Hallodritum andererseits bestätigen. Aalglatte Konzeptkonferenzen unter strengen hygienischen Bedingungen treffen auf kreatives Chaos, gerissene Deadlines, Partystress und Drogen. Der persönliche Zugang zum Thema, zu dem sich Irina – und wohl auch Olga Bach – entschlossen hat, um aus dem Selbsterlebten Geschichte werden zu lassen, landet bei aller Lockerheit und Lakonie immer wieder auch bei privaten Gewalt- und Kränkungserfahrungen.

Kein Wunder, dass die Beteiligten auch darüber in Streit geraten. Eine hinzugezogene Freundin namens Maria, deren Biografie einen Blick aus ostdeutscher Perspektive versprochen hätte, fühlt sich ausgebeutet und denunziert. Sie pflegt als ehemalige Journalistin und Linken-Politikerin einen anderen Umgang mit der Wirklichkeit. Es kommt auch hier zum Bruch.

Ja, aber wie soll man denn auch sonst erzählen, wenn nicht persönlich? Und wie soll man das Leben literarisch gestalten, ohne es zu verformen? Kann man überhaupt ehrlich leben, ohne erzählend Einfluss zu nehmen, geht das ohne Gewalt und ohne Verletzung? Das ist das Dilemma, an dem nicht nur die Erzählerin, sondern sicher auch die Autorin des Künstlerromans leidet. Nicht nur die Erzählerin hat Probleme bei der Organisation ihres Projekttextes, zumal versprochene zentrale Zulieferungen von Orhan einfach ausbleiben – auch der Roman fällt zu einem Zettelkasten auseinander. Bach springt in der Zeit, schiebt Vorgeschichten hinterher, verhaspelt und verirrt sich, versucht sich immer wieder das eigene Tun zu erklären und zu rechtfertigen.

Sie streift durch Berliner Originalschauplätze wie das Kumpelnest oder die Ankerklause, nimmt uns mit nach Istanbul auf den Taksim-Platz, sitzt Klischees auf, die sie dann aufreißt und lädiert im Raum stehen lässt. Der Text weicht einer geschlossenen Dramaturgie aus, das zeigt Bachs Bemühen um Wahrhaftigkeit und beweist ihre Furchtlosigkeit vor dem Scheitern, auf das Philip Roth keine Lust mehr hat.

Wenn die Figuren des Buches Helden sein dürfen, dann solche, die die eigene Geschichte, also das eigene Leben immer wieder zur Disposition stellen und den roten Faden in Zweifel ziehen. Es geht nicht um Aufarbeitung, sondern um ein Porträt der Nachwendegeneration in dieser disparaten, sich verändernden, lebenden Stadt, die ihre Geschichte selbst noch schreibt – das ist unfertige Literatur, verfasst mit und am offenen Herzen.



Olga Bach: Kinder der Stadt. Roman. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2023. 352 Seiten, 22 Euro