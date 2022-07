„Geehrter Herr, ich bin kein Blatt und Sie sind kein Stift.“ Dieser Satz steht im „Brief an G.W.F. Hegel, Betreff: Ablehnung Ihres Heiratsantrages“. Verfasst wurde er von der Schriftstellerin Lilian Peter und ist in ihrer Essaysammlung „Mutter geht aus“ nachzulesen. Ein weibliches Ich weist Hegels Antrag, die seine zu werden, mit höflichem Hinweis auf eine inakzeptable Rolle in dieser Beziehung zurück: Denn die Frau ist bei diesem Philosophen (wie bei den meisten seiner Kollegen) passive, stumme oder sinnfrei plappernde Geliebte, Muse, Mutter, Projektionsfläche und (via Uterus) leibliche, aber geistlose Basis für sein wichtiges Leben und messerscharfes Denken, das Klarheit, Wahrheit und Vernunft produziert.

Wer jetzt denkt: Du liebe Güte, sind wir nicht längst über sowas hinaus?, sollte kurz an Genderstatistiken in Kultur, Wirtschaft, Politik denken. Oder daran, wie schnell den Frauen auch heutzutage intellektuelle Redlichkeit und persönliche Integrität abgesprochen wird.

Lilian Peter, die Philosophie studierte und am Literaturinstitut Leipzig Schreiben, widmet sich der Logik solcher Abwertung von Frauen: Da wäre eine schreibende Hausangestellte mit großen Träumen, sie landet in einer Nervenheilanstalt. Da wäre eine kleptomanische Mutter, die das uralte Bild der trügerischen Weiblichkeit zu bestätigen scheint. Oder die Erzählerin selbst, die in ihren Philosophieseminaren, zwischen „Hegel-Jüngern“ und deren Weigerung, einer Kommilitonin zuzuhören, fast den Verstand verliert.

Essays dürfen die Grenze der Genres verunsichern

In diese Erzählungen flechten sich Zitate und Figuren aus anderen Texten. Wir treffen diebische Damen aus einem Zola-Roman, Eva und den Baum der Erkenntnis, Orpheus und Eurydike, Rotkäppchen, Peter, den Wolf. Die Autorin entführt uns in Klosterschulen und Musikakademien (wo sie als Kind Klavier studierte), in Märchenwälder und, besonders gern, ins Grimmsche Wörterbuch, aus dem sie ausführlich zitiert, vieldeutige, vielsagende, lustige Wort-, Klang- und Gedankenreihen spinnt, zum Beispiel vom Verbeugen, Beugen, Konjugieren, Neigen, Zuneigen bis hin zu „aufrichtigen Texten“, die keine Wahrheit behaupten müssen.

Essays dürfen die Grenze der Genres verunsichern und waren einem ordnungsliebenden deutschen Publikum deswegen lange suspekt. Peter nutzt diese Freiheit, lässt die Übergänge zwischen Philosophie und Poesie verschwimmen und forciert die subversiven Potenziale ihres Mediums, der Sprache: Sie führt nicht nur vor, wie vermeintliche Unanfechtbarkeit (man könnte das auch epistemische Gewalt nennen) reinen Denkens sich über die Abwertung störender, gern weiblich markierter Daseinsmodi etabliert, sondern bringt die Begriffe eines solchen Denkens zum Tanzen.

Ein kurzweiliger Anhang erklärt für jeden einzelnen Essay, worauf seine Verfasserin sich bezog, bei welchen Büchern, Gedichten, Aufsätzen, Märchen und Mythen sie sich bediente, ja „mopste“. Hier ist nichts verschlossen, hier generiert eine Schreibende keine besserwissende Macht oder Überlegenheit, sondern erkundet die Experimentierräume nichthierarchischen Schreibens. Das zu lesen ist ein Vergnügen und für manche sicher auch eine Herausforderung.

Lilian Peter: Mutter geht aus. Essays. Diaphanes, Zürich 2022. 222 Seiten, 20 Euro