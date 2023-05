45 Grad im Schatten, der Wein schmeckt nach Asche: „Blue Skies“ von T.C. Boyle

In Kalifornien toben Waldbrände, in Florida bedroht das Wasser die Inseln. Mit bösem Humor erzählt T.C. Boyle von Menschen im Klimawandel.

„Die Leute starben, wo sie gerade waren: im Bett, auf dem Sofa, auf Liegestühlen und am Steuer ihres Wagens, und jetzt offenbar auch hier, in ihrem Esszimmer.“ Das denkt Ottilie auf der Pensionierungsparty ihres Ehemanns Frank, die sie mit schlechtem Gewissen ausgerichtet hat. Eigentlich ist es viel zu heiß, Nahrungsmittel sind wegen versagender Kühlketten teuer und rar. „Der Wein schmeckte nach Asche“, dazu so ein Wassermangel, dass die Toilettenspülungen des Besuchs eine verschwenderische Angelegenheit sind. Ja, und eben die Hitzeschläge, die viele Menschen ereilen – wie einen ihrer Gäste, der beim Dessert kollabiert. Ottilies frisch pensionierter Mann (er war Arzt) kann ihn gerade noch retten.

Wir befinden uns im neuen Roman von T.C. Boyle, der wenige Wochen nach der Veröffentlichung in den USA auch bei uns erscheint und bestimmt wieder ein riesengroßes Publikum findet. Boyle schreibt seit vielen Jahren Bestseller, und das, obwohl er sich oft mit unerfreulichen Themen wie Artensterben, Umweltzerstörung und Erderhitzung befasst. In seinem neuesten Werk geht es ums Klima, die beschriebenen Temperaturen umspielen meist 45 Grad.

Ein ökologisch korrektes Mittelschichtsleben

Der Schauplatz ist wie so oft bei diesem Schriftsteller das schöne und von Waldbränden geplagte Kalifornien, wo er selbst wohnt. Frank und Ottilie leben in Santa Barbara ein ökologisch korrektes Mittelschichtsleben. Ottilie züchtet und verarbeitet in ihrer Küche Heuschrecken und Mehlwürmer, denn sie serviert am liebsten umweltfreundliche Proteine. Sie tut es ihrem Sohn Cooper zuliebe. Er isst kein Fleisch, durchstreift als Insektenforscher die kalifornischen Berge und verdirbt allen mit seinen apokalyptischen Umweltprognosen die Laune.

Der andere Schauplatz des Familienlebens ist Florida, wo es ebenfalls heiß ist, aber nicht viel zu wenig, sondern viel zu viel regnet. Der steigende Meeresspiegel verschluckt Strände und umspült das Strandhaus, in dem Coopers Schwester Cat mit ihrem Verlobten wohnt. Der ist als „Bacardi-Botschafter“ viel unterwegs, ein dauerlächelnder Tesla-Fahrer in perfekt sitzenden Anzügen. Cat ist eine schöne, aber mäßig erfolgreiche Influencerin, die viel in Bars herumsitzt und sich aus Langeweile einen Tigerpython kauft. Fotos mit der Schlange um die Schultern verschaffen ihr mehr Klicks und Likes, außerdem findet sie „Willy“, so nennt sie das Reptil, faszinierend und hübsch.

Aus Terrarien entwichene Pythons sind in Florida ein Riesenproblem, wie Cooper seiner Schwester hocherzürnt erklärt. „Die fressen alles, was läuft, kriecht oder fliegt. (…) Ob Bisamratten oder Waschbären oder Reiher … ja, sogar Hirsche, das muss man sich mal vorstellen. Und Alligatoren! Sie fressen jetzt die Alligatorenpopulation auf.“ Als Cats anfangs noch handliches Haustier zügig zu einem Zwei-Meter-Exemplar heranwächst, fragt man sich, ob es nicht auch Menschen gefährlich werden kann. Zumal die Python-Halterin im Romanverlauf Mutter wird und das schicke, in der Dauernässe schimmelnde Strandhaus mit zwei Babys und der Würgeschlange teilt.

Cooper hat seine eigenen Probleme, als ein Zeckenbiss eine heftige Infektion mit üblen Folgen nach sich zieht. Überhaupt ist die Natur in diesem Roman nicht freundlich, das Zika-Virus wandert mit der Hitze Richtung Norden, wir lernen einiges über Termiten in Hauswänden und fiese Kusswanzen, die die Chagas-Krankheit übertragen, über Tigermücken und andere ungesunde Blutsauger. Vor allem aber ist das Wetter lebensgefährlich, wenn Menschen bei Hitze zusammenbrechen, vor Feuern um ihr Leben rennen oder in peitschendem Regen und steigenden Pegeln in schwankenden, sturmumtosten Strandhäusern sitzen.

Hanser Literaturverlage T.C. Boyle: Blue Skies Roman. Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren. Hanser, München 2023. 397 Seiten, 28 Euro

Der Roman malt aus, was steigende Temperaturen bedeuten

Die Ausgangssituation ähnelt der Wirklichkeit in vielem, immerhin brennen dieses Jahr bereits im Mai europäische und kanadische Wälder, während in Afrika Menschen in Schlammlawinen sterben. Der Roman malt aus, was weiter steigende Temperaturen bedeuten: Dauerhitze, Dauerregen, Brände, Insektensterben, Überflutungen, neue Krankheiten und steigende Preise für Nahrung, Wasser, Energie; das blanke Überleben prägt mehr und mehr den Alltag seiner Figuren. Ein Sturm zerfetzt Cats Hochzeitsempfang im Garten ihrer Eltern, und große Teile Santa Barbaras verbrennen: „Der Wind schleuderte ihnen alles Mögliche um die Ohren, der Rauch brannte in ihren Nasen und Kehlen. Flüche erklangen. Der Wind heulte. Und das Feuer war bereits auf dem Hügelkamm hinter ihnen und machte die Nacht zum Tag.“ Wenig später muss sie sich, von Wehen geschüttelt, mit dem Boot über überflutete Straßen zu einem Notarztwagen kämpfen, der sie in die Geburtsklinik fährt.

In Kalifornien passt Ottilie ihr Leben an Wassermangel und Versorgungsengpässe an, brät Heuschrecken und Laborhuhn, verliert Garten und Hund an die Hitze und quartiert eine Freundin samt Ehemann und Katzen bei sich ein, weil deren Haus abgebrannt ist. Cooper stapft bei Gluthitze durch staubige Berge und sucht verschwundene Schmetterlinge. Mit seiner Liebe zur Natur, für die er als Kind verspottet wurde, mit seiner Frustration über die Folgen des fatalen Zeckenbisses und den Zustand der Welt, mit seinem (obwohl er ja recht hat!) wenig einnehmenden Hang zur Rechthaberei wirkt er so vielschichtig und lebensnah wie seine eitle, streckenweise alarmierend dumme und doch herzensgute Schwester, die leider viel zu viel trinkt. Auch als der Bacardi-Botschafter sie verlassen hat.

T.C. Boyle ist kein Schriftsteller, der Thesen (zum Beispiel über die Klimakrise) bebildert, sondern einer, der von Menschen erzählt. Alle Figuren in „Blue Skies“ würden auch ohne planetarische Katastrophe einen sehr unterhaltsamen Roman füllen, zumal alles, was sie erleben – sei es Python-Haltung neben Babywippe, Ottilies Insekten-Kochkunst, Modergeruch und Termiten im Strandhaus, neue, alte und kaputte Lieben, Pläne und Hoffnungen –, mit mildem bis sehr schwarzem Humor präsentiert wird. Dass sie sich mit leeren Supermarktregalen, verbrennenden oder im Meer versinkenden Häusern und Hitzeschlag am Dinnertisch herumschlagen müssen, zeigt mit Nachdruck, wie quälend nah wir vor sehr harten Zeiten stehen. Diese Zeiten machen, da ist Boyle realistisch, die Menschen nicht weiser oder netter, aber eben auch (und das lässt zumindest für die Literatur hoffen) kein bisschen weniger interessant.

