Der letzte bürgerliche Roman: „Das leichte Leben“ von Thomas Melle

Kurz und verdichtet sind die Kapitel in Thomas Melles neuem Roman „Das leichte Leben“. So als bestünde er aus den geschliffenen Scherben einer letzten bürgerlichen Großerzählung. Oberflächlich gelesen, erhalten die schnell angerissenen, klaren Situationen ihre Schubkraft durch die omnipräsente Sexualität, die den Figuren aus der gehobenen Mitte der Mediengesellschaft viele Kapazitäten abverlangt. Aber wie gesagt, das ist nur die Oberfläche, denn natürlich ist die Sexualität eine Metapher für – ja, für alles andere eben, was sich durch sie kompensieren lässt. Oder für das, was man anstellt, um die unerlöste Sexualität zu kompensieren.

Der letzte Versuch eines bürgerlichen Lebens

Jan und Kathrin begegneten einander zu „genau dem richtigen Zeitpunkt zwischen Fallenlassen und Fallen“. Sie entschieden sich füreinander und wollten „ernst machen“, nachdem sie schon viel erlebt und ausprobiert hatten. „Ein Dennoch musste her, gegen die endlose Party, gegen die angebliche Beziehungsunfähigkeit und die ewige Unentschiedenheit, und dann ein Dann, und dann ein Darauf und ein Dazu – die große, bürgerliche Erzählung wollten sie leben, in aller Konsequenz und nach den Regeln der Kunst der Gattung.“ Das klingt fast so, als würden die beiden das Scheitern des bürgerlichen Lebensentwurfs vorausahnen und so an die Sache herangehen, als wäre es ihr letzter Versuch, bei dem sie die Fehler all der anderen vermeiden und keine Muster erfüllen wollen. Dieser anspruchsvolle und mutige Start ins Ehe- und Familienleben wurde mit einer angemessen sensationellen Hochzeit gefeiert, seit der nun schon viele Jahre vergangen sind. Die Kinder sind weitgehend erzogen und stehen vor dem Absprung, es naht die Vollendung des Projektes – oder kommt da noch ein nächster Akt?

Die beiden Mittvierziger sind sexuell alles andere als erkaltet, sondern unvermindert getrieben von Begehren sowie Liebes- und Aufmerksamkeitsbedürftigkeit. Dazu gesellen sich nun allerdings immer deutlicher Verlust-, Alterungs- und Verpassensängste. Dass sie nicht mehr zueinander finden und also immer seltener dazu kommen, ihre Verbindung im Bett zu erleben und zu rebooten, scheint dabei eher organisatorische Gründe zu haben. Schlecht getimte außereheliche Betätigungen und daraus folgende Verheimlichungen machen die Sache nicht einfacher. Diese Ausweichversuche schaukeln sich dann immer weiter hoch, sodass Jan seiner Erektionszuverlässigkeit mit Viagra aufhilft und Kathrin einen weitgehend entpersonalisierten Kick bei der Swinger-Orgie sucht. Man kann es nicht nur auf die nachlassende Wirkung des Alkohols schieben, wenn die dabei entstehenden Bilder vor Erbärmlichkeit, Überdruss und Verzweiflung strotzen.

Erkennen und entkennen

Beide sind beruflich stark eingebunden. Jan macht als Fernsehredakteur einer Boulevardsendung gerade einen Karriereschritt in Richtung Moderation, und Kathrin, die frühere skandalumwitterte Bestsellerautorin, engagiert sich als Quereinsteiger-Lehrerin. Gleich zu Beginn sieht Kathrin ihren Mann zum ersten Mal auf der Mattscheibe. Das ist der Moment, in dem die beiden eine Außenperspektive einnehmen und das Bild, das sie abgeben, nicht mehr mit dem in Einklang bringen können, was sie sind oder sein wollen. Zumal die Möglichkeit im Raum steht, dass hinter den Bildern nicht nur irgendwelche Klischees lauern, sondern einfach gar nichts: „Kamera lief. Da war er. Seltsam klar und älter als in Wirklichkeit, realer und gleichzeitig künstlicher: mehr Falten und doch glatthäutiger. Eine hochpräzise Maske, mehr Details zu sehen als in Wirklichkeit. Viel zu detailliert, alles, er, der Hintergrund. Und die Dimensionen fehlten.“ In demselben Moment wollte ihm da vor der Kamera sein Lächeln aus dem Gesicht rutschen, weil ihm klar wurde, dass er den falschen Schritt getan hatte, von dem es kein Zurück mehr gibt. Es ist der Moment des gegenseitigen, Achtung, Neologismus: Entkennens.

Und dann taucht ein zweites Bild von ihm auf, ein altes aus seiner Zeit im katholischen Internat. Es zeigt ihn als Objekt eines Lehrers, der die pubertierenden Jungs in ihrer nackten Unschuld fotografierte und sie somit bestahl und missbrauchte, ohne dass sie es überhaupt registrierten. Das Foto wird Jan von einem Erpresser geschickt. Er ist gut gepanzert in seinem SUV unterwegs, als er sich auf seinem Smartphone selbst in jung und nackt erblickt – und von einem Blitzer abgelichtet wird. Scheinbar mühelos spielt Melle mit den Abbildungsschichten, den Selbstfremdwerdungen und dem Objekt-Subjekt-Vexierspiel des menschlichen Daseins.

Die digitale Transformation von Identität und Sozialität

Eine zusätzliche Drehung bekommt dieses an sich uralte Spiel durch die digitale Transformation von Identität und Sozialität. Was Jan und Kathrin als eine zusätzliche Option ihrer Erfahrungswelt ausprobieren, rückt bei der Generation ihrer Kinder und deren Freunden ins Zentrum der Selbst- und Weltwahrnehmung. Die sexuelle Begegnung fungiert eher als Nachbereitung denn als Erfüllung medialer Kontaktaufnahme. Auch hier gibt es die Versuche, das abgegebene Bild und die eingenommene Rolle zu durchstoßen und zu verletzen. Aber die Sehnsucht nach Verbindlichkeit ist noch indifferenter geworden.

Dass Keanu, der neue, wegen Cybermobbings strafversetzte Schüler und baldige Lover der politisch korrekten Tochter Lale, ausgerechnet wie ein Hollywoodschauspieler heißt und ihm sogar ähnelt, bringt Kathrin, die noch dazu seine Lehrerin ist, in libidinös und mütterlich interferierende Wallungen. Nach vielen Jahren sieht sie sich zu einem neuen literarischen Anlauf inspiriert, mit dem sie ihren Skandalnudelruf auffrischt – Stichwort: Minderjährigkeit und Schutzbefohlenheit. Aus dem Tabu entsteht so etwas wie echtes Engagement, das den in seiner Substanzlosigkeit unwiderstehlichen Beau beeindruckt. Während Jan sich in geradezu beleidigend erwartbaren Techtelmechteleien mit jungen Mitarbeiterinnen verfranst und immer weiter von dem Jungen auf dem Bild entfernt, mit dem er doch eigentlich kompromittiert werden soll.

Melle formuliert effektiv, sein Vokabular ist frisch und zeitgemäß, die Ausdrucksweise den Generationen seiner Figuren angepasst, ohne sich anzubiedern, er führt sie mit analytischer Kaltblütigkeit und Routine an ihre Abgründe, als hätte er sie längst durchschritten, als müsste er ihnen nur einmal in die Karten pusten, um sie zu vernichten. Das ist vielleicht der Nachteil an einem leichten Leben.

Thomas Melle: Das leichte Leben. Roman. Verlag Kiepenheuer und Witsch, Köln 2022, 344 Seiten, 24 Euro