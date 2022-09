Heinrich Steinfest schickt Hintersinn in höchste Höhen

Beim richtigen Aufbau eines Romans, so meinte Theodor Fontane einmal, müsse „in der ersten Seite der Keim des Ganzen stecken“. Mit seinem neuen Werk „Der betrunkene Berg“ zeigt der Autor Heinrich Steinfest, dass Fontane irrte.

Es geht um eine Buchhändlerin, die ihr Geschäft in 1700 Metern Höhe und nur während der Saison betreibt – und in deren einsamen Alltag der Winterpause bald einige Wendungen treten. Der etwas schleppende Beginn lässt noch nicht erahnen, wie diese Geschichte später an Fahrt aufnimmt. Wenn Steinfest auf den ersten Seiten detailreich die Biografie seiner Hauptfigur skizziert, fehlt es oft an Subtilität. Humor wird mit großen Hinweisschildern gekennzeichnet. So heißt es an einer Stelle: „Während der Schnee auf eine Weise glitzerte, dass ein ironiebegabter Mensch hätte denken können, der Kristallglas- und Kitschhersteller Swarovski zeichne dafür verantwortlich.“ Zudem wird den Lesern neben der Ironiebegabung eine einigermaßen solide Kenntnis der Popkultur abgesprochen, etwa wenn bei einer Anspielung auf Stephen Kings „Shining“ dessen Handlung über einen ganzen Absatz erläutert wird.

Eine rätselhafte Amnesie

Doch entgegen Fontanes Auffassung entsteht aus dem schwachen Keimling bald ein bunt blühendes Gewächs: Katharina Kirchner, die Buchhändlerin, entdeckt bei einer ihrer Bergwanderungen einen dünn bekleideten Mann im Schnee, der weder weiß, wie er dort hingelangt ist, noch, wer er ist. Wie bei allen Amnesie-Geschichten von der Kaspar Hausers bis zur „Bourne-Identität“ verfehlen auch hier die Rätsel um die Herkunft des Unbekannten ihre fesselnde Wirkung nicht. Steinfest gelingt es dabei, ohne die pure Fokussierung auf ein „dunkles Geheimnis“ auszukommen. Das Kammerspiel, das sich zwischen den beiden Figuren entspannt, ist eher heiter als düster, und die sich nach und nach entblätternden Eigenschaften des Unbekannten sind zunächst eher erfreulicher Natur. Man liest gebannt und möchte mehr erfahren.

Doch bevor dieser Wunsch erfüllt wird, baut Steinfest geschickt weitere Geschichten in seine Geschichte ein: Er führt noch einmal in Katharinas Biographie. Und es lässt zwei neue Figuren auftauchen, von denen eine tierischer Natur ist, während die andere ebenfalls ihre eigene Geschichte mitbringt. Als besonderen Clou für einen Roman, der hauptsächlich in einem alpinen Buchladen spielt, hat Steinfest sich noch einen weiteren Handlungsstrang ausgedacht: das Buch eines Priesters, der Anfang des 20. Jahrhunderts seine Erlebnisse bei der Erstbesteigung jenes Berges schilderte, auf dem sich nun das „Bücherberg“ getaufte Geschäft befindet. Abend für Abend lesen sich die Figuren im Wechsel je ein Kapitel vor.

Der auch hier gebannt lauschende Leser wird nicht enttäuscht – von den zahlreichen Nebensträngen bleiben keine losen Enden. Das heißt aber nicht, dass Steinfest seine Cliffhanger-Begeisterung zum Ende des Romans aufgeben würde. Und so bleibt „Der betrunkene Berg“, der im Verlauf durchaus auch feine Ironie und subtile Referenzen zu bieten hat, bis zum Schluss von packender Leichtigkeit.

Heinrich Steinfest: Der betrunkene Berg. Roman. Piper Verlag, München 2022. 240 Seiten, 22 Euro