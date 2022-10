„Wissen ist die Antwort“, sagt Wolodymyr Selenskyj auf der Frankfurter Buchmesse

Als Peter Kraus vom Cleff am Donnerstagmittag die Videobotschaft Wolodymyr Selenskyjs bei der Versammlung des Europäischen Verlagsverbands FEP auf der Buchmesse ankündigt, sagt er dazu, dass sie bereits am Vortag aufgezeichnet worden sei. Selenskyj hat oft per Video gesprochen im Laufe der vergangenen 239 Tage. Der ukrainische Präsident zeigt sich auch diesmal sehr bewusst, wer sein Publikum ist. Es ist eine Rede, genau zugeschnitten auf das Wertesystem und die Interessen der anwesenden Verlagsleute und Fachjournalisten.

Selenskyj bezieht sich zunächst darauf, dass zwei Staaten von der Frankfurter Buchmesse ausgeschlossen sind, der Iran und Russland. „Während Sie sich treffen und über den Austausch von Kultur reden, exportieren diese Länder den Tod“, sagt er. Und er stellt die rhetorische Frage, wie es möglich sein könne, dass die russische Politik so lange ihren Krieg vorbereiten konnte. „Es ist der Mangel an Wissen.“

Selenskyj lädt die Verlagsleute in die Ukraine ein

Die Ansprache gehört zu den frühen Höhepunkten der bis Sonntag dauernden Buchmesse, weil sie die Realität des Krieges in die Blase der Buchwelt nach Frankfurt am Main, ins Kongresszentrum geholt hat, in den Saal mit dem schönen Namen „Harmonie“. Sie zeigte auch noch einmal, welche Bedeutung diese Branche haben kann, die sich hier trifft. Was sie produziert, bewirkt nicht nur Unterhaltung und Zeitvertreib. Die Verbreitung von Fakten und Ideen, der fundierte Streit über Standpunkte, gehört zum Urkern des Produkts, das dieser Wirtschaftszweig herstellt und vertreibt.

„Wissen ist die Antwort“, sagt Wolodymyr Selenskyj eindringlich. „Die Antwort auf diejenigen, die Angst haben, auf diejenigen, die manipulieren und auf diejenigen, die nicht glauben. Bücher, Dokumentarfilme, Artikel, Berichte – das sind die Antworten. Ich lade Sie alle in die Ukraine ein: Verleger, Autoren, Geschäftsleute und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Pädagogen und Journalisten. Sie alle. Schauen Sie sich an, was unser Volk durchmacht. Was wir erreicht haben. Welchen Bedrohungen wir immer noch ausgesetzt sind. Werden Sie Zeuge und erzählen Sie davon.“

Diese Interpretation der Bedeutung der Arbeit von Autorinnen und Verlegern kann man dieser Tage auch im Pavillon des Gastlandes Spanien beobachten. König Felipe VI. von Spanien und Königin Letizia von Spanien waren als Staatsbesucher gekommen, ihn zu eröffnen, gingen am Mittwoch durch den großen Ausstellungsbereich. Mit über 400 Neuerscheinungen aus allen Bereichen, die seit 2019 auf den deutschsprachigen Markt gekommen sind, sei der Ehrengast gekommen, um zu bleiben, wie es immer wieder heißt. Allein in diesem Jahr sind 152 neue Bücher in deutscher Sprache erschienen.

Das Design des Spanien-Pavillons bringt technische Innovation und Tradition frappierend harmonisch zusammen. Viele Ausstellungsstücke lassen sich interaktiv bedienen und verweisen auf die Vielsprachigkeit des Landes. Einzeln stehende Stühle sind mit Lautsprechern gekoppelt, die sich anschalten, sobald man sitzt. Auf Castellano (also Spanisch), Katalanisch, Galizisch oder Baskisch tragen Frauenstimmen Gedichte vor. „Das Leben“, ein Sonett von José Hierro ist auf Glastafeln angebracht, sodass die Verse sichtbar werden, während man neben ihnen hergeht. Man kann in Mikrofone sprechen und Farbwolken auf Bildschirmen produzieren, die sich nach dem Vokal-Anteil und der Lautstärke verändern. Ulkige bunte, ineinander verschlungene Sitzschlangen laden vor Regalreihen mit übersetzten und originalsprachigen Büchern zum Verweilen ein. Und die Bühnen sind von textbedruckten Stoffbahnen umgeben, die Außengeräusche so gut abschirmen, dass man sich innen konzentrieren kann.

Spanien: Die Landflucht schadet der Demokratie

Auf einer dieser Bühnen sitzt am Donnerstagmorgen Sergio del Molino. Das Wissen könnte man als Schlüsselwort aus seinem Auftritt extrahieren. Im Gespräch mit einem Kollegen ging es darum, was er mit seinem 2016 im Original erschienenen Buch „La España vacía“ ausgelöst hat. „Leeres Spanien“ heißt es in der deutschen Übersetzung von Peter Kultzen, die es jetzt im Verlag Klaus Wagenbach gibt. Del Molino führt vor, was mit einem Land passiere kann, dessen Bevölkerung zu 80 Prozent in den Städten lebt. In Spanien wurde das Buch mehr als 150.000 Mal verkauft, es löste Parlamentsdebatten und eine politische Bewegung aus.

Der Autor hat jahrelang die Provinzen bereist und die Landflucht beobachtet. Er sagt: „Viele Spanier fühlen sich heute nicht mehr als Teil der Gesellschaft.“ In diesen dünn besiedelten Gegenden, wo es keine Schulen mehr gibt und kaum Ärzte, könnten Populismus und Nationalismus mehr und mehr Anhänger gewinnen. Sergio del Molino sprach von Spanien, doch das Problem kennen Frankreich und Deutschland ebenfalls, wenn auch das Ausmaß weniger krass ist. Wenn die Städte die Bevölkerung auf dem Land vergäßen, würden sie eines Tages von den Folgen überrascht. Es sei notwendig, sich zu informieren, zu wissen, wie sich die Struktur des Landes verändert. Und so hängen Landflucht und Demokratie eng zusammen, auch der Frieden innerhalb eines Landes.