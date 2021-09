Berlin - Offiziell erwachsen, aber sehr jung ist Katharina, als sie dem Mann von Mitte fünfzig begegnet, dessen Geliebte sie wird. Intellektuell erwachsen ist sie ohnehin. Der Mann, Hans W., ist Schriftsteller, sie finden sofort zusammen, am „11. Juli im Jahr 86“. Ihre Blicke treffen sich unter der S-Bahn-Brücke am Alexanderplatz, hinter-, bald nebeneinander gehen sie zum Ungarischen Kulturzentrum in der Karl-Liebknecht-Straße. Das hat schon zu, also werden sie einen Kaffee trinken. Diese ersten gemeinsamen Schritte werden ihnen bleiben wie ein Geheimcode, um zum Kern ihrer Liebe zurückzukehren.

34 Jahre beträgt der Abstand zwischen Katharina und Hans, in ihrer Liebe wirkt die Spanne klein. 34 Jahre sind seit der ersten Begegnung vergangen, da sie in „Kairos“, dem neuen Roman von Jenny Erpenbeck, wieder lebendig wird. Von heute aus gesehen, verbindet sich damit ein Epochenwechsel. „War der Augenblick ein glücklicher, in dem sie damals, als neunzehnjähriges Mädchen, Hans traf?“, fragt Katharina im Prolog. „Kairos“ bezeichnet in der griechischen Mythologie den Zeitpunkt, den man nicht verstreichen lassen sollte. Jenny Erpenbeck, eine der herausragenden Schriftstellerinnen unserer Zeit, wagt mit jedem Buch etwas Neues. In „Aller Tage Abend“ probierte sie fünffach die Varianten eines Lebens im schwierigen 20. Jahrhundert. In „Gehen, ging, gegangen“ konfrontierte sie einen emeritierten Professor mit den Flüchtlingen im Berlin des neuen Jahrtausends. In „Kairos“, dem Roman einer unmöglichen Liebe, schreibt sie zum ersten Mal über Alltag in der DDR.