In der RBB-Dachlounge übers Grundgesetz nachdenken

Auf das Grundgesetz berufen sich Politiker gern im Streitfall, gerade in Krisenzeiten. Wie Schriftsteller und schreibende Juristen die einzelnen Artikel interpretieren oder deren Bedeutung erlebt haben, findet sich in dem Buch „Das Grundgesetz. Ein literarischer Kommentar“. Herausgegeben hat es der Schriftsteller Georg M. Oswald (der auch Jurist ist), er stellt es am Montag in der RBB-Dachlounge vor. Die Bücherfrage geht an ihn: Wie passen Literatur und Recht zusammen?

Georg M. Oswald: Genau das wollten wir mit diesem Buch herausfinden. Der Verlag und ich haben Schriftstellerinnen, Journalistinnen, Juristinnen und ihre männlichen Kollegen eingeladen, sich mit Themen zu beschäftigen, über die sonst nur Fachleute für Fachleute schreiben. Nun trifft es zwar zu, dass Schriftsteller nicht mehr von Politik und Recht verstehen als andere Bürger. Aber eben auch nicht zwingend weniger.

Wir baten sie, sich mit den zentralen Regelungen des Grundgesetzes zu befassen. Also nicht allein mit den Grundrechten, sondern auch mit Fragen der Staatsorganisation, dem Parlament, dem Föderalismus, den Parteien, der Gewaltenteilung, der Rechtsprechung, Europa, dem Verteidigungsfall und vielem mehr. Ich habe in meiner juristischen Arbeit immer wieder festgestellt, wie wenig geläufig vielen Menschen die Grundlagen unserer Rechtsordnung sind und wie groß die Scheu ist, sich damit zu beschäftigen, wohl auch aus Furcht davor, sie nicht richtig zu verstehen oder als unwissend zu erscheinen.

C. H. Beck Das Buch Georg M. Oswald: Das Grundgesetz. Ein literarischer Kommentar. Beiträge u. a. von Max Czollek, Julia Franck, Terézia Mora, Herta Müller, Ronen Steinke, Ulrich Woelk. C. H. Beck, München 2022. 381 Seiten, 26 Euro

Die Autorinnen und Autoren unseres Buches haben wir gebeten, ganz subjektiv über ihren Zugang zu den jeweiligen Themen zu schreiben. Wer etwa Herta Müllers Text über die Menschenwürde liest, in dem sie sich an ihre Verfolgung durch die kommunistische Diktatur in Rumänien erinnert, bekommt eine sehr konkrete Vorstellung von diesem scheinbar abstrakten Begriff. Andreas Voßkuhle hingegen zeigt, dass auch Juristen elegant und allgemein verständlich über einen komplexen Gegenstand schreiben können: die Rechtsprechung. Aber es ist sehr willkürlich von mir, nur diese beiden hier herauszugreifen. Alle 38 Beiträgerinnen und Beiträger geben Antworten, die mich oft vor allem durch die Klarheit ihrer Kritik überrascht haben. Um die Eingangsfrage also zu beantworten: Sehr gut! Man sollte sie viel öfter stellen!

