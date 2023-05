Literaturfestival im Fußballstadion: Eine Reise nach Rostock

Die Schriftstellerin Simone Buchholz hat einem Journalisten mal verraten, dass in ihren Kriminalromanen die Guten oft wie St.-Pauli-Spieler heißen, die Bösen wie HSV-Spieler. Buchholz liest als Erste beim ersten Literaturfestival der Saison: Literatooor. Gut möglich, dass ihr Publikum die Figurennamen schnell zuordnen kann. Denn man muss schon ein gewisses Interesse am Sport auf der grünen Wiese haben, um sich am Freitag oder im Laufe des Wochenendes am Ostseestadion in Rostock einzufinden. Hansa kämpft derweil in Sandhausen gegen den Abstieg aus der 2. Liga.

Alexander Osang, Dagrun Hintze, Clemens Meyer, Carla Kaspari, Tonio Schachinger, Cihan Acar und andere stellen nicht nur ihre Bücher vor, wie man das von Literaturveranstaltungen kennt, sie kommentieren Begegnungen des Spieltags in exklusiven Public Viewings oder reden darüber in großer Runde. Alexander Osang ist dabei übrigens für Union zuständig. Clemens Meyer kommentiert das Bayern-Spiel gegen Schalke.

Olympiasiegerin ist jetzt Künstlerin

Die Beteiligung des Publikums soll sich nicht aufs Zuhören und Jubeln beschränken. Es kann Transparente und Stadion-Banner malen, angeleitet von Josephine Henning. Die Künstlerin hat als Fußballspielerin Olympia-Gold geholt und mehrfach die Champions League gewonnen. Auch das Cheerleading kann man in einem Kurs lernen, den Umgang mit Pyrotechnik gar und eine Festivalhymne einstudieren. Das Programm auf www.literatooor.projekte.art sieht so aus, als hätten die Veranstalter bei der Zusammenstellung viel gelacht.

Fußball aber ist auch so ernst wie das Leben, nicht nur das Leben als Fan. Ronny Blaschke, in der Stadt des Festivals geboren, als Reporter den Lesern der Berliner Zeitung vertraut, zieht im Ostseestadion eine Verbindung zu Krieg und Geld. Sein jüngstes Buch heißt: „Machtspieler. Fußball in Propaganda, Krieg und Revolution“. Und was Schreiben und Spielen miteinander zu tun haben, hat der Literaturwissenschaftler Moritz Baßler längst erforscht, weshalb er als Schiedsrichter, Pardon: Moderator eingeladen ist.

Zweieinhalb Stunden fährt man mit dem Regionalexpress von Berlin nach Rostock, der Intercity ist nur unwesentlich schneller, aber viel teurer. Das gesparte Geld kann man für die Literatooor-Tickets einsetzen; die Wegezeit ist nicht verschwendet, wenn man sie zum Lesen nutzt. Die nächsten Festivals – Poesiefestival Berlin, Lit:Potsdam und das African Book Festival – finden erst in den kommenden drei Monaten statt.