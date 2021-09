Berlin - Ihre Urgroßmutter habe ein Gewehr besessen, teilte die Schriftstellerin Maaza Mengiste am Montagabend im Silent Green mit. Als Mussolinis Soldaten 1935 in Äthiopien einmarschierten, wollte ihr Ehemann es nehmen und damit das Land verteidigen. Sie gab es ihm nicht, kämpfte selbst und ließ sich nach dem Krieg scheiden. Maaza Mengiste hörte diese Geschichte erst, als sie ihren Roman „The Shadow King“ über Soldatinnen in diesem Krieg fast fertiggestellt hatte. Sie fragte ihre Mutter, warum sie ihr das nicht früher erzählt habe. Die meinte nur: Du hast ja nicht gefragt. Was Frauen tun und in Küchen erzählen, so Mengiste, wird selten wichtig genommen, finde selten in die History, wie sie sagte, denn sie sprach auf Englisch.

1971 in Addis Abeba geboren, verließ sie schon als Kleinkind Äthiopien, wuchs in Nigeria, Kenia und schließlich in den USA auf. Heute lebt sie in New York. Ihr erster Roman „Unter den Augen des Löwen“ widmet sich den Folgen des Militärputsches im Jahr 1974, der ihre Familie aus Äthiopien vertrieb. „Der Schattenkönig“ ist ihr zweiter Roman und schaffte es auf die Shortlist des Booker-Preises. Er erzählt nicht die Geschichte ihrer Urgroßmutter, sondern der fiktiven Waise Hierut und erinnert so an Tausende vergessene Soldatinnen.