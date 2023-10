Jon Fosse: Es passiert nicht viel. Es geschieht alles

Gerade weil der Norweger Jon Fosse in den letzten Jahren regelmäßig als Kandidat für den Nobelpreis genannt wurde, also zu den üblichen, aber nicht ernst zu nehmenden Verdächtigen gehörte, ist der Schwedischen Akademie, die ihm den Preis verlieh, abermals eine Überraschung gelungen. Nach Bjørnstjerne Bjørnson, Knut Hamsun und Sigrid Undset ist Fosse der vierte Norweger, der von Stockholm ausgezeichnet wurde.

Schnell werden jetzt die scheinbar korrekten Einwände und Fragen kommen, ob nicht mal wieder ein Autor oder eine Autorin aus Asien oder Afrika „dran“ gewesen wäre. Dem kann man eigentlich nur entgegnen, dass Fosses Werk, das aus Dramen, Romanen und Gedichten besteht, stets von den ersten und letzten Dingen handelt, die sämtliche Menschen betreffen, egal, woher sie kommen und welche politischen Überzeugungen sie haben.

Religiös, ohne zu predigen

Fosse debütierte vor genau 40 Jahren mit einem Roman, mit dem er gleich vehement gegen die herrschende sozialkritische Richtung anschrieb; seinerzeit waren große norwegische Autoren Maoisten. Fosses Werk dagegen ist im wahrsten Sinne existenziell. Um Geburt, Leben, Tod und die Kunst – darum dreht sich alles bei ihm. Er wurde 1959 an der südlichen Westküste Norwegens zwischen Stavanger und Bergen geboren und wuchs im Dorf Fosse auf (daher sein Name), dessen grandioser Blick aufs Meer fast ein Bühnenbild für manche seiner Stücke abgeben könnte, zum Beispiel für „Schönes“ oder „Meer“. Diese und seine anderen Dramen („Der Name“, „Das Kind“, „Da kommt noch wer“) sind auf den deutschen Bühnen zu sehen, man kann sie aber auch gut lesen, was man von den Stücken anderer Autoren nicht immer sagen kann.

Wie die letzte norwegische Preisträgerin Sigrid Undset (1928) ist Fosse zum Katholizismus übergetreten, er ist ein religiöser Autor, aber ohne zu predigen. Gleichzeitig kann man sein Werk als Heimatliteratur im besten Sinne bezeichnen. Er schreibt auf Nynorsk, das, wenn man so will, eine artifizielle Sprache ist; es ist mit dem Altnordischen und Isländischen verwandt. Hier muss auch Fosses Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel genannt werden, der das formstarke und rhythmische Neunorwegisch, das eigentlich ein altes ist, vollendet wiedergibt.

Fosses Werke sind einerseits im Realen und in der Allegorie verwurzelt, andererseits geht es um transzendentale Dinge und Werte, viele seiner Stücke wirken wie Traumspiele. In seinem wunderbaren (und übrigens als Einstieg empfehlenswerten) Roman „Morgen und Abend“ von 2003 erzählt ein sterbender Fischer von seinem Leben, vor allem der Liebe zu seiner schon toten Frau. Auch hier muss wieder betont werden, dass er nicht predigt, dass er nicht bekehren will. Vielleicht könnte man sagen, dass er trösten will. Daran liegt es sicher auch, dass man, so der Sekretär der Schwedischen Akademie Anders Olsson, wenn man einmal angefangen hat zu lesen, nicht mehr aufhören kann.

Das Gewöhnliche ganz ungewöhnlich schreiben

Woran liegt das? Passieren tut ja nicht viel. Über eines seiner Stücke wurde mal gesagt, es sei ein „Tollhaus der Ereignislosigkeit“. Vielleicht weil es trotz allem um Extremsituationen des Lebens geht, die zu einem neuen Verständnis unter den Menschen führen können. Das hat nun wenig mit politischer Korrektheit zu tun. Irgendwann hat Fosse mal gesagt: „Moral ist etwas Wichtiges, aber in einem literarischen Text hat sie nichts zu suchen.“

Seine existenziellen Texte sind in einem äußerst schlichten, fast minimalistischen Stil verfasst. Wie gesagt, es passiert nicht viel. Aber es geschieht alles. Es geht um Liebe, Eifersucht, Angst, Einsamkeit – es wird ein Maximum an Sinn erreicht. Man hat das Gefühl, den literarischen Ausdruck dessen vor sich zu haben, was Edvard Munch in seinen Gemälden suchte: die Welt in sich (schauen Sie sich die aktuelle Ausstellung mit und über Munch in der Berlinischen Galerie an!).

Über Fosse wurde einmal gesagt, er habe die fantastische Gabe, „über das Gewöhnliche ganz ungewöhnlich, fast geheimnisvoll zu schreiben“. Eigentlich ist das nichts anderes, als die Forderung von Novalis zu erfüllen, die Welt müsse romantisiert werden. Im Gegensatz zu seinem Landsmann Knausgård schreibt er der „Fiktion eine Wahrheit zu, die dem autobiographischen Schreiben fehlt“. Obwohl natürlich viel von ihm selbst in seinen Büchern ist. In seinen bislang letzten auf Deutsch, „Der andere Name“ und „Ich ist ein anderer“ (die ersten Teile einer siebenteiligen Reihe bei Rowohlt), geht es um zwei Maler, der eine depressiv, der andere alkoholkrank. Beide Seiten, sagte Fosse im Gespräch, habe er in sich, aber er wolle kein Bild von sich zeichnen, sondern „sich selbst entkommen“.

Wie verdient dieser Preis doch ist! Er sei „ein schwerer Fall von Weltliteratur“, hieß es einmal. Im Gegensatz zu vielen Nobelpreisträgern wird er so schnell nicht vergessen werden. Er gehört in eine Reihe mit seinem Landsmann Hamsun, dem Franzosen Modiano und der Österreicherin Jelinek: Es sind besessene Autoren, die schlicht dazu beitragen, das Wesen des Menschen zu erkunden. Oder eben, wie der Maler Asle in Fosses Siebenteiler, dahin vordringen, was hinter dem Sichtbaren und Gegenständlichen liegt.