In dieser Woche erscheint der Roman „Löwenherz“ von Monika Helfer. Er steht für sich, schließt sich dennoch an zwei Vorgängerbücher an – „Die Bagage“ und „Vati“. Die Autorin hat schon etliche Bücher veröffentlicht, doch nie zuvor erfuhr sie so ein begeistertes Echo wie auf diese Romane, die von spärlichen Informationen ausgehend Lebensgeschichten erkunden. Die Bücherfrage der Woche geht an Monika Helfer: Sie erzählten von Ihrer Großmutter und Ihrem Vater, schreiben nun von Ihrem Bruder – haben Sie sich Ihre Familie neu erschaffen?

Ich hatte dieses Material, ich wusste, wie die Leute gelebt haben, und meine Schwester hat mir einiges erzählt. Aber es ist viel Fiktion dabei. Das Fiktionale ist sowieso die beste Art, über die eigenen Leute zu schreiben. Bei einem Roman kann einem niemand böse sein. Und dann musste ich auch herausfinden, wie ich in den Büchern vorkomme. Es ist eine peinliche Sache, über sich zu schreiben, man möchte sich nicht loben und stellt sich gern etwas schlechter dar. Ich glaube, das ist jetzt der richtige Mittelweg.

Tja, ich schreibe nun bald fünfzig Jahre, da habe ich öfter gedacht, ich könnte mal aufhören. Aber mein Mann, der Michael Köhlmeier, der sagte: Schau, die Karten werden jedes Mal neu gemischt. Er erlebt auch nicht mit jedem Roman denselben Erfolg. Auf diese Bücher hat er mich überhaupt erst gebracht. Das ist ja wie bei García Márquez, sagte er oft über meine verrückte Familie, das musst du erzählen. Also habe ich gewartet, bis meine Leute gestorben sind, damit ich niemanden verärgere, dann habe ich angefangen. Und jetzt wundere ich mich, dass sich diese Bücher so gut verkaufen.

Hanser Das Buch Mit dem Roman „Löwenherz“ beschließt Monika Helfer eine Trilogie. Bereits in „Die Bagage“ (Hanser-Verlag, München 2020, 19 Euro) und „Vati“ (Hanser-Verlag, München 2021, 20 Euro – nominiert für den deutschen Buchpreis) nahm sie einzelne Familienmitglieder in den Blick. in „Löwenherz“ erzählt sie von ihrem Bruder Richard.

Man denkt ja nie so konzentriert über die eigene Familie nach, das ist schon merkwürdig. Ich bin jetzt über siebzig. Als ich jung war, wäre mir das nicht gelungen. Aber dann habe ich einfach losgeschrieben und mir nicht so viele Gedanken über die Form gemacht. Mein Vater – „Vati“ – war ein andrer Mensch als mein Bruder im „Löwenherz“, anders auch als die Vorfahren, über die ich in „Die Bagage“ erzähle. Der Stil, der Ton ergeben sich unbewusst mit den Menschen, um die es geht. Beim Vati bin ich von einem Foto ausgegangen, beim Richard hatte ich so viele Erinnerungen noch im Kopf. Obwohl ich von ihm auch ein Foto habe, das ich jeden Tag in der Küche sehe. Das hat sich in mir so verfestigt, dass es ins Buch musste.

Ich bin absolut unverkrampft beim Schreiben. Wenn etwas nicht funktioniert, packe ich es weg. In meiner Schublade liegen viele angefangene Sachen. Bei diesen Büchern habe ich nur hin und wieder mal eine Seite weggeworfen. Es ist mir leichtgefallen. Nun aber ist Schluss mit der Familie. Bei der Trilogie soll es bleiben.

Monika Helfer: Löwenherz. Roman. Hanser-Verlag, München 2022. 192 Seiten, 20 Euro.