Sonia Combes Buch „Loyal um jeden Preis“ liest sich stellenweise wie ein DDR-Gruselmärchen. Da ist der jüdische Remigrant Jürgen Kuczynski, nach dem Krieg aus England in die DDR gegangen. Anfang der 50er-Jahre drückt der Hochschulprofessor seine Begeisterung für die westdeutsche Soziologie aus. Dann, 1958, gibt er dem Druck seiner SED-Partei nach und veröffentlicht im Neuen Deutschland einen selbstkritischen Widerruf dieser Gedanken. Auf diese Verrenkung folgen weitere Verletzungen, Verwarnungen durch die Partei. Und das auch noch gegenüber einem Juden. Ein Anti-Märchen über die dunkle und dogmatische DDR.

In eben dieser schonungslosen Schreibweise gelingt der französischen Historikerin und Expertin für Osteuropa, Sonia Combe, jedoch ein narrativer Spagat: Diese meist jüdischen Intellektuellen der DDR waren dem Staat gegenüber treu und loyal aus Überzeugung und freiem Willen heraus. Jürgen Kuczynski war gleichzeitig der Redenschreiber für Erich Honecker, er hatte eine Sekretärin und einen Fahrer, er bekam viele Preise, veröffentlichte Unmengen an Büchern in der DDR.

Sie kamen voller Hoffnung zurück

Schon in der Einleitung betont Combe, dass sie der Rolle dieser jüdischen Intellektuellen Rechnung tragen wolle, auch weil dies ein anderes Bild der DDR zeichnen würde. Damit wagt sie in dem 268 Seiten langen Buch einen ganz neuen Blick auf das Thema Juden in der DDR. Wissenschaftlerinnen wie Robin Ostow oder Karin Hartewig hatten eher das Wechselspiel zwischen DDR-Identität und jüdischer Identität im Fokus. Combe interessiert sich nun für die Teilhabe dieser Menschen am System, ihre dezidierte Rückkehr in den Ostteil Deutschlands, ihre kommunistischen Identifikationen sowie ihre Hoffnungen und Enttäuschungen – und wird weitaus fündiger.

Personen wie Kuczynski, Georg Lukács oder Anna Seghers begleiten einen durch das Buch. Nach Jahren des Exils und der Flucht vor den Nazis kommen sie voller Hoffnung in die DDR. Combe zitiert Zeitzeugen, aus Tagebüchern oder Stasi-Akten. Briefe geben die Freude des Wiedersehens alter Genossen oder Freunde wieder, aber auch deren zutiefst humanistische Weltsicht. So schrieb Kuczynski in Berlin an Anna Seghers in Mexiko im Bemühen, sie zum Kommen zu bewegen: „…denn wir sind ja keine Faschisten oder Rassisten, welche von den Deutschen ungefähr so sprechen wollen wie Hitler von den Juden sprach, diese Rasse ist unveränderlich schlecht“.

Beim Lesen kommt sogar Neid auf. Wie viele Flüchtlinge durften je erleben, dass sie in ein Land zurückkehren, wo die ehemaligen Freunde und Genossen nun an der Macht sind?

Wolfgang Herzberg schrieb, die jüdischen Remigranten stellten den „Kern der SED-Parteiintelligenz“ dar. Sie hatten führende Positionen in Musik, Literatur, Film, Theater, Wissenschaft oder Medien inne. Dagegen waren die jüdischen Remigranten im Westen Deutschlands mit Adorno oder Horkheimer auf den akademischen Sektor beschränkt und weniger zahlreich, wie er meint. Combe wagt sogar zu behaupten, sie seien einflussreicher gewesen. Sie verweist auf die nächste Generation: Christa Wolf, Franz Fühmann oder Heiner Müller. Diese nichtjüdischen, weltweit bekannten Schriftsteller waren allesamt geistige Kinder der jüdischen Remigranten, durch eigene Aussagen belegt. Mit diesem Argument überzeugt Combe angesichts einer sonst weniger namhaften Masse, die nicht durch große Schlagworte wie „Frankfurter Schule“ assoziierbar ist.

Mehr noch, Moshe Zuckermann erwähnt in seinem Buch „Zwischen Politik und Kultur. Juden in der DDR“ 2002, dass seine Eltern in Westdeutschland als Juden hochambivalente Gefühle gegenüber ihrem Leben im Land der Täter hatten. Nicht so die ostdeutschen Remigranten. Combe beschreibt die Identifikationen mit dem sogenannten realen Sozialismus angesichts einer konsequenteren Entnazifizierung im Osten Deutschlands und einer Neubesetzung der ostdeutschen Elite und Regierung durch ehemalige Antifaschisten. Sie waren sogar so stark dem Staat verbunden, dass sie immer wieder Kompromisse machten oder in kompromittierendes Schweigen verfielen – die Entscheidung überlässt die Autorin den Lesenden.

Der 17. Juni 1953 als Bedrohung

Aber ob ja oder nein, in den Verrenkungen dieser jüdischen Intellektuellen werden durch Combe ideologische Linien erkennbar. Den 17. Juni 1953, den Arbeiteraufstand, empfanden viele als bedrohlicher als die zeitweiligen Funktionsverbote infolge der antisemitischen Slansky-Prozesse in Prag. Anna Seghers schwieg auf verschiedene Weise, nicht nur bei der Ausbürgerung von Wolf Biermann 1976. Mal interveniert sie hinter den Kulissen, mal lässt sie es ganz. Sonja Combe findet Zitate für die Verbundenheit: „Es gibt Schlimmeres als den Kommunismus, nämlich das, was danach kommt“, so der bulgarische Regisseur Angel Wagenstein. Einige waren robust genug, andere sind zerbrochen oder in den Westen gegangen wie Ernst Bloch.

Und doch, eben das Scheitern, das Leid scheint manchmal fast zu dichotomisch auf der Seite der Intellektuellen zu lasten. Natürlich waren sie nicht dieselben Betonköpfe wie in der Partei. Aber beispielsweise bei der Biermann-Ausbürgerung stimmten auch einige jüdische Intellektuelle dafür – nicht nur dagegen. So sehr sich viele parteiintern für mehr Meinungsfreiheit und Reformen aussprachen, so gab es auch die andere Seite. Diese eher unflexible Seite wird verständlich durch die Schrecken unter den Nazis, ein anhaltendes Misstrauen gegenüber den Deutschen, das Combe immer wieder erwähnt, und gegenüber der Demokratie, die einen Hitler nicht verhindern konnte.

Alles in allem liegt die Stärke des Buches in der Schwäche des realen Hintergrunds: Das sind die Enttäuschungen, die detaillierte Darstellung der hässlichen Geschichten in einem Regime, in dem die Intellektuellen doch am Ende auf den Berliner Friedhöfen einen Ehrenplatz hatten. Combe geht sogar den Motiven, ideellen und sozialen Herkünften ihrer Protagonisten nach. Sie geht zurück an den Anfang des Jahrhunderts, wo diese im Kommunismus eine Art messianische Heimat fanden. Und eben in der Darstellung des Scheiterns ihrer Utopien zeigt sie, wie unglaublich nah sie diesen Träumen einst gewesen sind. Und auch, dass deshalb vom Aufgeben ihrer Utopien keine Rede sein kann.

Sonia Combe: Loyal um jeden Preis. ‚Linientreue Dissidenten‘ im Sozialismus. Aus dem Französischen von Dorothee Röseberg. Ch. Links, Berlin 2022. 268 Seiten, 25 Euro