Seine Literatur entspringt der Ferne, Topografien der Sehnsucht, Projektionen, die sich auf die Weite erstrecken. Man denke nur an Lutz Seilers gefeierte Robinsonade „Kruso“ von 2014, die aus dem schmalen Eiland Hiddensee einen utopischen Raum hervorzaubert. Doch auch seine Lyrik dient dem 1963 in Gera geborenen Autor zur Vorstellungsreise.

Mit seinem neuen Gedichtband „schrift für blinde riesen“ kehrt er nun vor allem zu den Orten seiner Kindheit zurück – unter die Schatten der Bäume, auf das Mittelfeld des Fußballplatzes, zum Unterricht beim Physiklehrer Klotz, dem die Haare aus den Ohren wuchsen. Oder zu somnambulen Augenblicken hinter dem nächtlichen Fenster, in denen man im finsteren Wald ein Meeresrauschen zu bemerken glaubt. „Nichts / tröstlicher als das: statt schlafen / am fenster mit todmüden augen / noch einmal ins finstre zu lauschen“, bekennt das Textsubjekt, dessen Rede die persönliche, zarte Note in den Gedichten Seilers zum Ausdruck bringt.

Leider vermag der Band diese Klarheit nicht in jeder Miniatur gleichermaßen einzulösen. Manches erweist sich als kompositorisch unscharf. So beginnt eine Imagination mit einer Hortensie, die ein wildes Wunschkonzert im Gegenüber des Ich auslöst, nach „ein[em] durchschimmernde[n] geld auf dem brett &/ wenn die rede geht von regen“. Sodann gleitet binnen weniger Zeilen noch ein Horn durch die nasse Luft, „mit seinem spiel; es zieht/ am gleis entlang“, bevor unsere Wahrnehmung schließlich zu allem Überfluss noch „stimmen in schwaden“ vernimmt und wir über das tote Bein des Du auf der Weide stolpern.

Dass einen derlei Verrenkungen in Ratlosigkeit versetzen, ist schade. Denn zwischen Verrätselung und mitunter filigran in Sprache gesetzten Retrospektiven findet dieser Band keine richtige Mitte. Die neuen Gedichte des mit vielen Preisen geehrten Poeten fallen in ihrer Qualität zu heterogen aus, um die Leser durchgehend für sich zu gewinnen.

Es bleibt vor allem der Genuss des Augenblicks, die Freude an jenen gelungenen Gedichten, die einen Funken zünden. An ihnen zeigt sich, dass die künstlerische Karriere des vielen vor allem als Romancier bekannten Seiler, der seit 1997 das Peter-Huchel-Haus leitet, ihren Anfang in der Lyrik nahm. Eines jener besonderen Poeme wirftwirft sein Licht auf die Zeit des „affenmensch[en]“. Als dieser im Gras sitzt, stellt eine seiner Bewegungen den mentalen Beginn der Zivilisation, mithin der Literatur, dar: „daumen & zeigefinger / kommen zusammen, die / schreibhand entsteht. zehntausend jahre / vor dem aufrechten gang.“ Solche Sätze haben Gehalt – und sind tragend über ganze Erdepochen hinweg.

