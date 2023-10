Noch im September hieß es zur Ankündigung des Schriftstellertreffens, die Deutsch-Israelischen Literaturtage nähmen die aktuelle Situation in Israel, den Krieg in der Ukraine und den Klimawandel in den Blick. Am 10. und 12. Oktober sollte es in der Heinrich-Böll-Stiftung und im Deutschen Theater stattfinden. Am Montagvormittag wurden die Literaturtage abgesagt. Wir befragten den Vorstand der Böll-Stiftung Jan Philipp Albrecht dazu.

Herr Albrecht, Sie hätten als Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung am Dienstag die Deutsch-Israelischen Literaturtage eröffnet. Wir haben Sie das Wochenende erlebt?



Jan Philipp Albrecht: Erschütternd. Wir alle sind extrem schockiert von den Bildern, die uns aus Israel erreichen, erschüttert über diesen brutalen menschenverachtenden Angriffen auf Israel. Es ist für uns dabei unmittelbar die Frage aufgekommen: Wie geht es den Menschen dort? Sowohl, weil wir Mitarbeiterinnern und Mitarbeiter der Böll-Stiftung in Israel haben, als auch viele Partner, mit denen wir zusammenarbeiten und nicht zuletzt die Autorinnen und Autoren, die noch nicht ausgereist sind zu den Literaturtagen. Wir stehen mit ihnen in ständigem Austausch. Und die Situation verschlechtert sich leider stündlich.

Die Autorinnen und Autoren, Ayelet Gundar-Goshen, Yehonatan Herbelin und Tamar Weiss Gabbay, die wir jetzt in Berlin erlebt hätten, sind in der Vergangenheit durch kritische Positionen bekanntgeworden. Wie verhalten sie sich jetzt?



Es ist ein tiefer Schock, man kann noch nicht begreifen, welches Trauma dieser Angriff auslöst und wie damit umgegangen werden kann. Die israelische Gesellschaft wird in dieser Notlage zusammenrücken – schon alleine, um sich zu schützen. Es geht ja immer noch darum, Menschenleben zu retten. Insofern findet eine große Solidarität untereinander statt.

Heinrich Böll Stiftung Zur Person Jan Philipp Albrecht ist seit Juni 2022 Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Er ist Volljurist, war Abgeordneter im Europäischen Parlament und Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung in Schleswig-Holstein.

Sie selbst gehören zu denjenigen, die gesagt haben, man muss auf Palästina zugehen, den Staat anerkennen, um den Konflikten in der Region zu begegnen. Wie geht es Ihnen mit dieser Position nun?



Für die Perspektive eines palästinensischen Staates ist ein großer Schaden entstanden. Die Hamas hat dem Anliegen der Palästinenserinnen und Palästinensern massiv geschadet. Für ein friedliches Miteinander zweier Staaten braucht es viele konkrete Voraussetzungen. Mit diesen Angriffen ist Vieles davon in weite Ferne gerückt.

Die Literatur in Israel hat eine starke kritische Tradition, Autoren wie Amos Oz und David Grossman, aber auch die jüngere Generation, die seit Jahren zu den Literaturtagen kommt, treten dafür ein, eine Versöhnung zumindest zu erwägen. Was bedeutet das für diese Art von Literatur?



Dieser Schock stellt so vieles in Frage. Wer sich für Versöhnung und Verständigung eingesetzt hat, könnte das durch diese schlimmen Morde, Vergewaltigungen und Verschleppungen zunichtegemacht sehen. Es ist nur verständlich, wenn ein Rückzug von diesen Positionen stattfindet. Es wird dennoch auch künftig darauf ankommen, den Austausch zwischen Menschen, die Frieden wollen und gegen diese Gewalt einstehen, nicht versiegen zu lassen. Da wird die Literatur eine wichtige Rolle haben.

Die Deutsch-Israelische Literaturtage gibt es seit 2005, sie sind etwas Gewöhnliches geworden in dieser Stadt, auf einmal fallen sie wieder auf, weil sie abgesagt werden mussten. Was bedeutet das für Sie?



Für die Heinrich-Böll-Stiftung waren und sind die Deutsch-Israelische Literaturtage ein Fixpunkt unserer Arbeit. Gerade weil wir den Austausch über Positionen und deren Sichtbarkeit mit den Mitteln der Literatur für so entscheidend halten. Das ist im Sinne von Heinrich Böll, der die Kommunikation über die Grenzen hinweg gesucht hat. Gerade jetzt ist es umso wichtiger, dass die Perspektive dieser Menschen aus Israel weiter auch in unsere Gesellschaft transportiert wird. Deshalb tut es auch so weh, die Autorinnen und Autoren jetzt nicht in Berlin haben zu können. Es ist unser Anliegen, die Literaturtage möglichst bald nachzuholen.