Die Hauptfiguren von Margaret Atwoods erstem Kinderbuch sind die Buchstaben R, B, D und W. So klingt das geradezu bürokratisch stumpf und würde dem Werk nicht gerecht! Die spätestens durch den „Report der Magd“ weltberühmte kanadische Schriftstellerin hat sich zwar genau diese vier Elemente aus dem unserem wichtigsten Kommunikationsgerät namens Alphabet herausgepickt, um mit ihnen „Drei drollige Dramen“ zu erzählen. Doch gibt sie diesen Hauptbuchstaben lebendige Gestalt und dichtet ihnen Abenteuer an. Ausgeschrieben sind die Helden: der Rüpel Ramsay und die randalierenden Radieschen, der bedauernswerte Bob und die düstere Dorinda sowie die wandernde Wanda.

Die Alliteration in ihrer Sonderform des Tautogramms, dem Stilmittel also, das mehrere Worte in Folge nicht nur mit demselben Anlaut, sondern mit demselben Buchstaben beginnen lässt, ist das Grundprinzip der drei Geschichten des Buches. Die Figuren heißen so, sie bewegen sich in ihrer jeweiligen Buchstabenwelt und sie treffen auf Dinge, die so anlauten. Wanda zum Beispiel nimmt das Waldmurmeltier Wuschel in ihren viel zu weiten Wollpulli auf. Und der Wicht Wakanda, auch von der Witwe Wischwasch hinter widerspenstigem Stacheldraht festgehalten, stöhnt: „Ich weiß, warum es Wunderwäscherei heißt – man wird diesem Wahnsinn wahrscheinlich bloß durch ein Wunder entweichen.“