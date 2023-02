Marilynne Robinsons Roman „Jack“: Lieber Gott, lass ihn harmlos bleiben

Um zwei Familien in einem fiktiven Ort namens Gilead drehen sich inzwischen vier Romane der amerikanischen Schriftstellerin Marilynne Robinson, Jahrgang 1943. „Gilead“, 2004, ist ein einziger Brief, geschrieben von John Ames, der seinen Tod nahen fühlt, an seinen kleinen Sohn. „Lila“, 2014, ist erzählt aus der Sicht der jungen Frau, die den deutlich älteren Pfarrer geheiratet und ihm diesen späten Sohn geschenkt hat. Dazwischen legt „Home“, 2008, den Schwerpunkt auf die Boughton-Familie, Robert Boughton ist ebenfalls Geistlicher und ein Freund von John Ames. In „Home“ kehrt Boughtons jüngste Tochter, Glory, zurück, um ihren alten Vater zu versorgen. Vergeblich hoffen die Boughtons und auch Taufpate John Ames auf die Rückkehr des verlorenen Sohns, Jack.