Was für eine hübsche Idee. In ihrem neuen Roman erzählt Marion Poschmann von jener Frau, die in ihrem Bestseller „Die Kieferninseln“ zurückgelassen wird. Nur weil er träumte, seine Mathilda sei fremdgegangen, steigt dort der Privatdozent Gilbert Silvester in ein Flugzeug nach Japan. Die Gattin lernen wir nun in „Chor der Erinnyen“ besser kennen, im Parallelbuch ist sie ja vor allem ein Alptraum ihres Mannes. Poschmann schildert sie als nüchterne Mathe- und Musiklehrerin, die es schätzt, wenn es „richtige und falsche Lösungen, keine Halbwahrheiten, keine Ambivalenz“ bietet. Selbst zur Musik hat sie eine staubtrockene Haltung, „sie zeigte die mathematischen Strukturen auf, keine Gefühlsduselei“.