Bräuchte es einen Beweis, dass ein Bröckchen eine Lawine auslösen kann, Martin Lechner und Tobias Premper haben ihn erbracht. 99 „Kieselsteine“ beinhaltet der Band „Gelati! Gelati!“, die Autoren selbst haben den Texten die Bezeichnung verpasst, im Kontrast zu Ziegelstein-Romanen. Wenn die Erwachsenen sich über diese unterhalten, dann wird „die kleine Form“ nach draußen zum Spielen geschickt: „Bis sie irgendwann wieder anklopft und fragt, ob sie etwas vortragen dürfe.“ Soweit Lechner im Gespräch mit Premper am Ende des Buches. Sie darf, in je 33 Miniaturen pro Autor. Das letzte Drittel haben sie zusammen geschrieben. Der Dialog „Lob dem Kieselstein“ ist eine Extra-Gabe. Man will, dass sie nie wieder aufhören zu reden, auch über andere Formate, denn beide Autoren haben sich nicht einzig der Miniatur verschrieben. Premper veröffentlicht auch lose Bild-Text-Editionen, die sogenannten „Boxenbücher“; von Lechner erschien zuletzt der Roman „Der Irrweg“.

Das ganze Dasein

Zurück zu den Lawinen. Diese Geschichten, keine ist länger als anderthalb Seiten, die kürzeste wird in einem Satz erzählt, donnern dem Leser das ganze Dasein um die Ohren, mit all seinen Möglichkeiten. Man hat Sex: „Die Nachbarn verplemperten Wasser in der Liebesdusche.“ Vergangenheit wird betrachtet: „Als Kinder haben wir immer auf der Krematoriumswiese gespielt.“ Erkenntnisse brechen sich Bahn: „Das Universum schmeckt nach Himbeere.“ Menschen ringen mit der Bürokratie, es regnet Konfetti. Karrieren enden, bevor sie beginnen. Morde gelingen und misslingen.

Gestorben wird überhaupt viel in „Gelati! Gelati“, darüber darf der heitere Titel nicht hinwegtäuschen. Aber das ist in vielen Romanen genauso. Weil es eben zum Leben gehört, welches man, derartig im Konzentrat genossen, plötzlich leicht nehmen kann. In seiner ganzen Absurdität. Angekommen beim Text „Haus am See“ bewegt man sich so sicher an den „Bruchstellen der Wirklichkeit, für die, so Lechner, die Miniatur als „Agentin der Unordnung“ besonders empfänglich ist, dass keine Verwunderung aufkommt über einen Mann im Biberkostüm. Warum soll der nicht eine „sehr schöne rothaarige Frau“ haben?

Warum machen wir so viele Worte um den Klimawandel, wenn er auch anhand von platzenden Thermometern und schmelzenden Schokohasen in wenigen Sätzen illustriert werden kann? Und warum soll es eigentlich ein Nachteil sein, draußen spielen zu müssen? Für „die kleine Form“ ist das sicher keiner, soviel weiß man nach der Lektüre. Im Gegenteil. Denn dort tobt die Wirklichkeit, die sie uns anschließend vortanzt. Alles und alle mitreißend.

Martin Lechner/Tobias Premper: Gelati! Gelati! Edition Azur im Verlag Voland & Quist, Berlin 2021. 136 Seiten, 20 Euro.