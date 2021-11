Berlin - Es müsste in irgendeinem Literaturteil einer Zeitung eine Rubrik geben, wo Autoren jenen Moment nacherzählen, in dem sie erfahren, dass sie einen Preis erhalten. Zwischen meinem Verleger Jo Lendle und mir gibt es eine Vereinbarung: Ruft er vor Sonnenuntergang an, gibt es Probleme, nach Sonnenuntergang gibt es Preise. Natürlich ruft nie jemand abends an.

Vor ein paar Wochen, es war schon dunkel und spät, rief er doch endlich an und überbrachte die Nachricht von der „Christine“. Ich würde lügen, würde ich sagen, ich wartete schon mein ganzes Leben lang auf diese Auszeichnung. Denn erstens ist der Preis neu, und zweitens bin ich die erste Preisträgerin. Zuerst hatte ich Vorbehalte. Ich dachte, es handele sich bei dieser Ehrung weniger um einen Literatur-, denn um einen „Frauenpreis“, wie man ihn von Unis mit Schwerpunkt Geisteswissenschaften erhält. Eine Art goldene Menstruationstasse, weil ich vielleicht irgendwann etwas schrieb, das sich mit viel Phantasie als feministische Programmatik umdeuten ließe. Ich weiß, wovon ich spreche. Teile meines Repertoires werden gelegentlich von Pastoren in den Landeskirchen gepredigt. In der katholischen verlassen die Gläubigen wohl entsetzt die Predigt, wohingegen die evangelischen Kirchgänger dazu tendieren, in Ergriffenheit zu kontemplieren. Einmal bat mich ein Internist, mit einer Textzeile von mir im Internet für seine Praxis werben zu dürfen. Ich hatte wohl mal geschrieben. „Egal wo ich reinkrieche, ich komme immer mit einer Erkenntnis heraus“.

Meine größte Angst ist, dass ich eines Tages den Integrationspreis der Stadt Duisburg bekomme und mich dazu verhalten muss. Der Verleger erklärte mir geduldig, dass es ein Preis der größten Frauenvereinigung des deutschen Buchmarkts ist, nannte die exorbitant hohe Preissumme, erzählte von der atemberaubend schönen Statuette. Na gut, sagte ich, ich nehme den Preis an. Beglückt und befreit ging ins Bett, tief beruhigt und dann dieser wahnsinnige Anflug von Freude!

Ein Buch zu schreiben, ist in die Dunkelheit zu sprechen. Wird man ausgezeichnet, ist es, als würde die Dunkelheit freundlich antworten.

Wenn man ein Buch schrieb, das schon seit Monaten im Buchhandel ist, starrt man die folgenden Monate die meiste Zeit des Tages völlig ausgelutscht und leer die Tür, den Tisch, den Schrank an.

Ich gehöre nicht zu den Autorinnen, die stolz und ergriffen auf das eigene Werk schauen, sondern zu denen, die bereits im Moment der Manuskriptabgabe eine Art Riegel zwischen sich und den Text schieben, um den Weg frei zu machen, damit aus dem Text ein Buch werden kann. Denn Schreiben und Büchermachen sind zwei verschiedene Dinge. Schreiben ist der Einschluss in einen inneren, intimen Raum. Mit der Öffentlichmachung eines Manuskriptes jedoch betritt man einen Ballsaal, in dem sehr viele Menschen um den eigenen Text tänzeln, der einen Titel, ein Aussehen, Presse-, Klappen-, Werbetexte enthält, die das Werk mit seinen branchenüblichen Codes und Chiffren nicht selten in ein grotesk verkürztes Interpretationskorsett zwängen, um es dem Publikum anzubieten. Ist, wie man so schön sagt, „der Titel auf dem Markt“, kann man sich wieder verschließen.

Mein Schreiben hat viele Lehrerinnen

Vor vielen Jahren sah ich in einer Ausstellung eine Keramikschale, bei der, wie bei Kintsugi üblich, der Riss mit Gold repariert war. Diese jahrhundertalte japanische Praktik, die eine alte Handwerkskunst ist, aber irgendwie auch eine Haltung zu den Dingen beinhaltet, macht die Schönheit der Risse und Brüche kenntlich. Es geht bei Kintsugi nicht darum, das Geschehene, den Unfall oder die Imperfektion unsichtbar wirken zu lassen, sondern im Gegenteil herauszustellen, die Narben zu veredeln. Ich gehe erstaunt und baff aus jedem Kunstwerk raus und denkt: Ach guck, so kann man es auch machen. Als ich das erste Mal Muttersterben von Michael Lentz las, habe ich nicht glauben können, dass man etwas derart Schlimmes wie den Verlust eines Menschen so atemlos kunstfertig beschreiben kann. Ich habe sofort gehört und kapiert, was Stakkato im Erzählen ist. Oder Tonio, das Requiem auf den toten Sohn von dem Niederländer A. F. Th. van der Heijden, die Todes- und Sterbeprosa von Connie Palmen, das sind alles Bücher, die mir beibrachten, welche Bandbreite gegenwärtig erzählende Literatur über den Tod haben kann, mein Schreiben hat viele Lehrerinnen. Ich brauchte immer etwas, das mich über mich hinauszieht. Jeder Autor, jede Autorin, die mich einen Millimeter über meinen Horizont hob, hat mir ein Universum der Erzähltechniken eröffnet. In Margaret Atwoods Gedichtband The Door, das für mich zu einem der schönsten Lyrikbände über Lieben, Schreiben und Sterben zählt, heißt es: und man erkennt, dass am Ende doch kaltes Handwerk dahintersteckt, wie bei der Perlarbeit oder beim Ausnehmen einer Makrele. Es gibt Methoden, es gibt Tricks.

Ich könnte allein über die Frage, ob der Anfang meines Buches im Präsens oder Perfekt geschrieben werden muss, tagelang erzählen. Je nachdem wie man sich entscheidet, zieht es einen Rattenschwanz an Folgen für den restlichen Text mit sich. Im zweiten Satz meines Buches trinkt die Icherzählerin einen Kaffee statt Tee, weil es an dieser Stelle zwingend ein zweisilbiges Getränk brauchte. In der Welt des Textes sind mein Leben und meine Trinkgewohnheiten nicht von Bedeutung, sondern es braucht am Anfang eines Buches etwas, das die Melodie des Bevorstehenden vorgibt, denn an dieser Melodie entlang gestalte ich innerlich mitsummend die Erzählung, von da an entfaltet sich die innere Wahrheit eines Textes. Dieses Verfahren hilft mir, aus dem begrenzten Bereich meiner Erfahrung den nächstgrößeren Raum der Dichtung zu betreten. Die Gattung Autofiktion, ich glaube, das wird manchmal vergessen, endet hinten auf Fiktion. Ich habe das -auto zugunsten dieser eben beschriebenen inneren Wahrheit des Textes, wann und wo immer nötig, der Fiktion untergeordnet.

Wer bin ich in Sprache?

Ich weiß, dass das, weshalb ich heute ausgezeichnet werde, nicht das ist, was ich anstrebte. Meine Intention war nicht, etwas für die Leser zu tun, sondern für mich. Natürlich freut es mich, wenn mein Buch Ermutigung oder Trost für die Leserinnen und Leser bedeutet, aber als ich es schrieb, war ich untröstlich und damit beschäftigt, es in einen Fluss zu kriegen. Das Schreiben eines Textes ist für mich der Versuch, eine Balance zu finden, die Kraft der Anekdoten nicht in zu viel Schwung zu ertränken, den Text, wo es nötig ist, voranzutreiben und, wo es zu schnell geht, wieder zu drosseln.

Bei diesem Buch schaffte ich es endlich, entgegen meines Sprechtemperamentes, streng und diszipliniert an einer Struktur festzuhalten. Es war, ich war schon fast am Ende des Textes, wie eine Befreiung, weil ich begriff, dass ich über mein Schreiben die Kontrolle gewonnen hatte. Die Antwort auf die an mich selbst gestellte Frage „Wer bin ich in Sprache?“, formte sich allmählich.

Ich kann kaum aufzählen, wie oft ich mein Schreiben verteidigen und Unheil von ihm abwenden musste. Immer kommt etwas dazwischen. Ist es nicht der Körper, so ist es die innere Verfassung, die mich behindert, oder andere Unregelmäßigkeiten. Es ist, als hätte ich einen Säugling, der ständig aus dem Fenster fällt und also muss ich ganz schnell hinunter rennen und ihn auffangen, bevor er auf den Boden kracht und für immer tot ist.

Am Ende steht man erhaben über dem Buch und doch wieder am Anfang, denn beim nächsten Buch ist alles längst wieder verlernt.

Wie immer an Tagen wie diesen, in denen wir die Literatur feiern, denke ich an meine Kolleginnen und Kollegen, die in ihrer Freiheit beschnitten werden, die in Gefängnissen, auf Anklagebänken, im Exil oder in anderen Verstecken und Zufluchten um ihr Schreiben, ihr Leben und ihre Sicherheit bangen.

Wenn es diesen einen Satz gäbe, den ich für die Literatur beitragen dürfte, wäre es dieser: Bei sich zu bleiben ist das mutigste, was man sich selbst antun kann.

Danke, dass Sie mich heute auszeichnen.

(Gekürzte Preisrede von Mely Kiyak)