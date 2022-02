Als Hans Fallada am 2. September 1945 von Neustrelitz nach Berlin kommt, ist er erschöpft und ziemlich verzweifelt. Seine neue Frau Ulla (Ursula Losch) sehnte sich nach der Großstadt. Doch „von den schicken Restaurants, aufregenden Tanzpalästen, luxuriösen Filmtheatern war nichts übriggeblieben“, Trümmer allenthalben. Der Schriftsteller Fallada, der laut Ausweis Rudolf Ditzen hieß, war dem Bürgermeisteramt von Carwitz entflohen, auf das ihn die sowjetischen Besatzer gestellt hatten.

„Falladas letzte Liebe“ hat Michael Töteberg seinen Roman über die anderthalb letzten Lebensjahre des Schriftstellers genannt. Als „dokumentarische Erzählung“ bezeichnet er selbst das Buch in der Nachbemerkung. Das erklärt den recht nüchternen Stil, der im Widerspruch steht zur Coverabbildung. Der Aufbau-Verlag mag mit dem farbigen Porträt einer Frau vor schwarz-weißem Stadtbild auf die Liebhaber(-innen) süffiger Historienromane spekulieren. Doch handelt es sich um ein Buch für Leser(-innen), die mit dem Namen der Hauptfigur etwas anfangen können und die hier lebhaft erfahren, wie schwer Fallada sich seinen bedeutenden Roman „Jeder stirbt für sich allein“ abgerungen hat.

Vor 75 Jahren in Berlin gestorben

Töteberg ist auch Herausgeber des Briefwechsels von Fallada mit dem Rowohlt-Verlag und ausgewiesener Filmexperte. Die von ihm gewählte Genrebezeichnung steht für die historisch-literaturwissenschaftliche Genauigkeit dieses Buchs. Etliche Zitate stammen aus den Werken und Briefen Falladas oder von anderen Urhebern wie dem Dichter und Kulturpolitiker Johannes R. Becher, der als geduldiger Förderer des Autors hier eine große Rolle spielt.

Das Buch beginnt mit einem originellen Zeitsprung. Die junge Christa Wolf hatte 1953 ihre Diplomarbeit über den Realismus in Falladas Werk zu schreiben und bat Becher um ein paar biografische Auskünfte. Er sagte ihr freundlich ab. Töteberg hat das nun nachgereicht. Er stellt eindrücklich dar, wie die Umstände das Schreiben beeinflussten, wie Fallada unter Druck stand, weil er in Nazideutschland geblieben war, wie er in Schulden geriet, deswegen fast wie am Fließband für die Zeitung Tägliche Rundschau produzieren musste, was ihn vom Roman abhielt.

An Suse (Anna Ditzen), der Mutter seine Kinder, hing er noch, sie war ihm auch geistige Partnerin. Ulla interessierte sich kaum für Literatur. Seinen Kindern konnte er kein geregeltes Leben bieten. Schlimmer noch, Drogen und Alkohol beziehungsweise deren Entzugserscheinungen ließen ihn oft toben. Falladas letzte Liebe war auch seine erste, „M.“ nannte er sie in Briefen. Es war das Morphium, das ihn zerrüttete. Am 5. Februar vor 75 Jahren ist der Schriftsteller mit 53 Jahren in Berlin gestorben.