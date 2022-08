Miku Sophie Kühmel erzählt von drei Schwestern. Natürlich denkt man sofort an Tschechow, zumal der Roman in der Provinz beginnt – wenn auch in Deutschland – und in die Hauptstadt führt. Die Tschechow’sche Wendung „nach Moskau“ fällt einmal ironisch im Buch, ein Zeichen des Wiedererkennens. Aber es geht nicht um drei Frauen, die einer gesellschaftlichen Lähmung entfliehen wollen und das nicht schaffen, sondern um Schwestern, die ihre Mutter verloren haben. „Triskele“ erzählt von Mercedes, Jahrgang 1972, von Mira, 1988 geboren, und Matea, Jahrgang 2004. Jeweils 16 Jahre liegen zwischen ihnen - fast eine Generation. Die Mutter war 17, als Mercedes zur Welt kam, Matea ist sechzehn, als die Mutter stirbt.

Sie finden sich zunächst zusammen in der Neuorganisation des Alltags für die jüngste von ihnen, der sie ein Zuhause geben müssen, von dem aus sie zur Schule gehen und bald ins eigene Leben starten kann. Sie kommen auch zusammen in der Trauer um ihre Mutter. Das ist insofern vertrackt, als dies ein angekündigter Tod war. „Rübergemacht hat sie“, heißt es einmal, das Wort vom Abhauen aus der DDR aufgreifend, rübergemacht „ins Jenseits“. Mone, wie sie meist genannt wird (eigentlich Simone), selten einmal Mutti, hat sich umgebracht.

Ein magisches Dreieck

Der Autorin geht es nicht um den unnatürlichen Tod, sondern um das zurückgebliebene Trio. Indem Kühmel den Erbschein voranstellt, muss sie das Alter nicht umständlich erklären. Zwar eint die drei die gemeinsame Mutter, sie sind auch im selben Ort, Arendsee in Sachsen-Anhalt, zur Welt gekommen, aber bis auf Matea haben sie den Ort längst verlassen. Die beiden älteren Schwestern leben in Berlin, wollten keine eigenen Kinder haben, müssen nun ein Familienmodell zu dritt probieren.

Miku Sophie Kühmel debütierte 2019 mit dem Roman „Kintsugi“ und kam damit auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Darin gestaltete sie auch eine Form des Zusammenlebens, die nicht den herkömmlichen Familienstrukturen entsprach; drei Männer kümmern sich um eine Tochter. Das Schreibprinzip für den neuen Roman ist ähnlich: Mit dem Figurenensemble der Schwestern schafft Kühmel eine Art magisches Dreieck. Um das ins Gleichgewicht zu bringen, verzichtet sie auf Erklärungen zu den Vätern, die sind einfach abwesend. Dazwischen darf allein ein alter Kater streifen, scheinen Erinnerungen an frühere Partnerinnen und Partner auf. Nur ein Mann bringt kurz die Verhältnisse der Schwestern durcheinander. In unserer Gegenwart der gefälschten Nachrichten hat er ein interessantes Geschäftsmodell: Seine Firma kreiert Alibis für sorgloses Fremdgehen und andere soziale Kniffligkeiten.

Corona gehört dazu

Der Roman beginnt im Juni 2020, Ende Februar starb die Mutter. Damit wird das Buch gleichsam zur Zeitmitschrift, denn die Corona-Pandemie bringt für die Zurückgebliebenen Einschränkungen mit sich, die für die Mutter nicht vorstellbar waren. Die Covid-Attribute wie Masken, das Arbeiten zu Hause am Laptop für Mercedes, das leere Yogastudio, in dem Mira vor der Kamera unterrichtet, und das Jonglieren mit den Schulstunden analog und digital für Matea bringt die Autorin so selbstverständlich unter wie das Wetter oder Verkehrsverhältnisse. Nebenbei zeigt sie die vollkommen unterschiedlichen Lebensbedingungen der drei Schwestern: In unsicherer Arbeitswelt, in bewusst gewählter beruflicher Freiheit und als Schülerin.

Nach und nach beantwortet der Roman die Frage, was die Frauen geprägt hat: Die Mutter, die Herkunft, die sexuelle Orientierung, die gesellschaftlichen Verhältnisse. Auch wenn nur die älteste Tochter die DDR noch kennenlernte, spielt für alle drei der Osten eine große Rolle, mal in einer Art trotzigem Stolz, vor allem in der Erinnerung an die Mutter – alleinerziehend und doch nicht selbstbewusst. Miku Sophie Kühmel ist selbst 1992 als jüngste von drei Schwestern in Gotha geboren, informiert der Klappentext. Sie erzählt hier eine wichtige Geschichte über das, was Menschen mit sich tragen.

Das andere große Thema – die Depression der Mutter – bleibt im Hintergrund, aber doch gegenwärtig. Vor allem Mercedes, die älteste, erinnert sich, wie sie die Zeichen bemerkte, aber nicht helfen konnte. „Natürlich wusste ich schon recht früh, dass mich die weiße Wut und all das Misstrauen nicht weiterbrachten. Dass Mone sich diese Zustände nicht aussuchte. Dass es nicht ihre Absicht war, mich so zu enttäuschen und ihr zweites Kind und die eigene Mutter.“ Hier gibt es keinen Trost.

Mercedes, Mira und Matea erzählen

Der Roman ist nach Monaten gegliedert, begleitet seine Figuren ein Jahr lang; das Trauerjahr sozusagen, auch wenn klar ist, dass sie ihre Mutter weiterhin vermissen werden. Kühmel klammert sich dabei nicht an den Ablauf, lässt immer mehrere Monate aus. Was zwischendurch passiert ist, wird kurz erwähnt oder ist sowieso nicht wichtig. Und sie wechselt die Perspektiven, gibt ihrem Buch drei Icherzählerinnen, die mit ihrem jeweiligen Blick die Dynamik bestimmen, die Auswahl der Aspekte. Wie innere Monologe sind ihre Kapitel gebaut, durchbrochen von Gegenwartsszenen, in denen sie reden, handeln. Bei den Übergängen aus dem Kopf der Erzählerinnen in die Aktion knirscht der Erzählfluss leider manchmal gefährlich.

Interessant ist, dass Kühmel die Jüngste, Matea, sich außerdem auf einer virtuellen Parallelebene bewegen lässt, der „Fadenwelt“. Das ist eine Mischung aus Computerspiel und Fan-Fiktion, in der sie sich eingerichtet hat, während sie neben ihrer Mutter her lebte. Matea schreibt und steuert Charaktere und interagiert mit anderen Menschen irgendwo. Auch hier ist der Übergang in die reale Aktion schwierig, überzeugt aber als Bild für den Wechsel zwischen Social-Media- und echten Freundschaften.

Das Titelwort „Triskele“ bezieht sich auf ein Schmuckstück, das die Mutter trug, um ihre Töchter bei sich zu spüren. Es ist ein altes Symbol dreier zusammenhängender Kreisbögen, die wie Spiralen ohne Begrenzung sind. „Das Ende ist den Leuten immer so wichtig“, schreibt Kühmel für Matea, und das passt zu dem Symbol, „ein gutes Ende oder ein schlechtes, aber in Wahrheit gibt es keine Enden, im Grunde gibt es nur diesen ständigen Kreis, die Kohlenstoffketten und Energiewellen, und es gibt den Moment, in dem man die Hände von der Tastatur nimmt, den Stift absetzt.“ Mit dem Tod der Mutter endet etwas für die Schwestern, aber es ist auch ein Anfang. Sie sind viel mehr aufeinander bezogen als zuvor.

Miku Sophie Kühmel: Triskele. S. Fischer, Frankfurt am Main 2022. 269 Seiten, 23 Euro

