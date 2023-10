Was macht man, wenn man in Berlin nicht mehr wohnen kann? Die Auswahl an Möglichkeiten ist gering. Für die Erzählerin in „Das Haus“ von Monika Maron bietet sich die Gelegenheit, in ein brandenburgisches Dorf zu ziehen, zu lauter Menschen, die ihr Berufsleben hinter sich haben, eine Alten-WG.