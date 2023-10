Cornelia Funke setzt die „Tintenwelt“ fort: ein Wagnis

Man sagt gern über Autoren mit einem besonderen, vor allem einem mehrteiligen Werk, sie hätten eine Welt erschaffen. Auf Cornelia Funke trifft das im Wortsinne zu. Seit vor zwanzig Jahren ihr Roman „Tintenherz“ erschien und mit „Tintenblut“ und „Tintentod“ fortgesetzt wurde, sprachen sie und ihr Verlag von der „Tintenwelt“. Die spannende Handlung hängt zunächst an einem Mädchen und ihrem Vater, der mit seiner Zauberzunge Gestalten aus Büchern ins Leben holen und umgekehrt in Büchern verschwinden lassen kann. Dahinter geht es weiter: in einer Realität, die aus Buchstaben erschaffen ist.

Wenn am heutigen Donnerstag in einer Startauflage von 100.000 Exemplaren ein neuer Band aus Funkes „Tintenwelt“ erscheint, dann sind 16 Jahre seit dem letzten vergangen. Damals war vom Abschluss der Trilogie die Rede, nun sagt die Autorin im Gespräch für den Dressler-Verlag: „Ich kann nie vorhersagen, ob eine Geschichte irgendwann weitererzählt werden will oder nicht.“ Das neue Buch heißt „Die Farbe der Rache“, und obwohl in der Handlung nur fünf Jahre vergangen sind, obwohl bisher mehr als zwölf Millionen Exemplare der Reihe weltweit verkauft wurden, geht Cornelia Funke ein Wagnis damit ein.

Ein Wagnis

Denn „Tintenherz“ war eigentlich ein Buch für leseerfahrene Kinder. Und mit Kinder- und Jugendliteratur verhält es sich anders als mit jener für Erwachsene. Wer als Dreißigjähriger Juli Zeh oder Ingo Schulze für sich entdeckt hat, hält diesen Autoren eher über zwanzig Jahre die Treue, als jemand, der mit zehn den Helden von Cornelia Funke oder Paul Maar erstmals begegnet ist. Im Falle der „Tintenwelt“ aber könnte die Faszination greifen, mit der die Autorin damals schon viele Eltern der Lesekinder erreichte: die Verbindung von Literatur und Leben.

Für die heute 64-jährige Autorin selbst hat sich so vieles verändert seither. Lebte sie beim Erscheinen von „Tintenherz“ noch in Hamburg, war sie 2006 nach Kalifornien umgezogen und wohnt seit 2021 wieder in Europa, in der Toskana. In der nächsten Woche kommt sie nach langer Pause erstmals wieder auf die Frankfurter Buchmesse, auf diesen Weltmarkt der Bücher. Da gehört die international berühmteste deutsche Schriftstellerin auch hin: Laut den Angaben ihres Hamburger Verlags sind ihre Bücher in mehr als 50 Sprachen übersetzt.