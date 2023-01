Nachruf auf Charles Simic: „Wenn ich denke, werde ich traurig“

Der in den USA mehrfach ausgezeichnete, in Deutschland zuerst von Enzensberger übersetzte Dichter, starb im Alter von 84 Jahren.

Sein Gedicht „Ein Brief“ beginnt Charles Simic so: „Liebe Philosophen, wenn ich denke, werde ich traurig.“ Es folgt die Frage: „Geht euch das auch so?“ Das Nachdenken als Hauptarbeit eint Dichter und Philosophen. Charles Simic hat die Welt reicher gemacht durch seine Gedichte, die oft von kleinen, unscheinbaren Dingen ausgingen, ob es Alltagsgegenstände waren, selten besungene Tiere wie Fliegen oder in Büchern von Kollegen gefundene Zeilen. Sein melancholischer Witz ließ selten Schwere aufkommen, hielt dennoch das Denken so fest, wie man es sich auch von einem philosophischen Text nur wünschen kann. Am Montag ist Charles Simic in Dover, New Hampshire, in den USA gestorben.

Simic war selber Denker, viele Jahre Universitätsprofessor für Amerikanische Literatur und Kreatives Schreiben, Autor zahlreicher Essays über Dichtung und wiederholt zur Situation in Serbien und im Kosovo, der Region seiner Herkunft. Am 9. Mai 1938 in Belgrad geboren, aufgewachsen im Krieg, war er 16 Jahre alt, als er mit seiner Familie nach Chicago kam. Mit dem Schreiben von Gedichten begann er, so erzählte er jedenfalls, um Mädchen zu beeindrucken. Dabei eroberte er sich auch die englische Sprache. Und aus Dusan Simic wurde Charles Simic. Seine Gedichte sind in mehr als zwanzig Bänden gesammelt. Auf Deutsch erschienen seit 1993 mehrere Bücher im Carl-Hanser-Verlag, zuerst übersetzt durch Hans Magnus Enzensberger. Im Herbst 2022 kam „Im Dunkeln gekritzelt“ heraus, übertragen von Michael Krüger und Wiebke Meier.

„Alle auf dieser Überraschungsparty“, heißt es in dem Gedicht „Ungebetener Gast“ in dem letzten auf Deutsch erschienenen Buch, „Sehen aus, als hätten sie ein geheimes Messerfach/ In der Küche eines Irren“. Kleine Dinge können ganz schön unheimlich sein.

Von Meier stammt auch die Übersetzung des eingangs zitierten „Brief“. Man kann das Gedicht nachlesen auf Deutsch und im Original, dazu auch die Stimme von Charles Simic hören auf lyrikline.org. In der daneben stehenden Kurzbiografie heißt es, „er wurde zu einem bedeutenden amerikanischen Dichter, der nach eigenen Auskünften in einer Sprache schreibt und träumt, die er mit Akzent spricht“. Stimmt, eine leichte osteuropäische Färbung ist hörbar. So blieb seine Biografie in seinen Worten noch, als er schon lange Pulitzer-Preisträger und Poet Laureate in den USA war. Simic starb mit 84 Jahren an Komplikationen infolge einer Demenzerkrankung.