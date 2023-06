Nachruf auf Cormac McCarthy: Der amerikanische Albtraum

Die mit vier Oscars prämierte Verfilmung von „No Country for Old Men“ durch die Coen-Brüder brachte dem Autor endlich internationale Anerkennung.

In allen Würdigungen für den Schriftsteller Cormac McCarthy, der am Dienstag im Alter von 89 Jahren in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico gestorben ist, fallen Vergleiche. So wird er in eine Reihe gestellt mit Thomas Pynchon und Don DeLillo, wenn es darum geht, ob er vielleicht der Schöpfer der Great American Novel der Gegenwart gewesen sei.

Weitere Namen werden aufgerufen, Philip Roth und John Updike, um ihn einzuordnen als Erzähler der Lebensbedingungen und vor allem des Lebensgefühls in den USA der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und dabei hat ihn doch zuerst immer interessiert, was ein normales Leben unmöglich macht. Der amerikanische Albtraum.

„No Country for Old Men“ machte Cormac McCarthy berühmt

In der außeramerikanischen Wahrnehmung sind solche Aufzählungen allemal hilfreich, stand Cormac McCarthy doch lange einen halben Schritt hinter seinen Kollegen, nicht einmal die zahlreichen Auszeichnungen wie der National Book Award oder der Faulkner-Preis vermochten dies zu ändern. Berühmt wurde Cormac McCarthy erst durch die Verfilmungen seiner Romane, besonders durch eine: „No Country for Old Men“.

Das Werk, 2005 in den USA erschienen, drei Jahre später ins Deutsche übersetzt durch Nikolaus Stingl als „Kein Land für alte Männer“, zeigt in der Lesart der Coen-Brüder (Drehbuch und Regie) und mit einem dämonisch-düsteren Javier Bardem als Auftragsmörder Chigurh ein zerrüttetes Land, in dem Vertrauen keine Währung ist. Schon im Jahr 2000 konnte man McCarthy mit „All die schönen Pferde“ über den Filmumweg kennenlernen, zehn Jahre später versuchte sich der Regisseur John Hillcoat am Pulitzer-Preis-gekrönten Roman „Die Straße“.

Es sind allerdings nicht zuerst die Stoffe in einem ungemütlich gegenwärtigen, vergangenen oder postapokalyptischen Amerika, durch die Cormac McCarthys Romane ihre Leser beeindrucken, sondern deren Stil, der einerseits ruppig-realistisch wirkt, andererseits vor allem durch Auslassungen viel Dunkelheit transportiert: in den Landschaften und den Seelen. Die scharf gezeichneten Charaktere und deren Wortwechsel, die oft Kälte und Desillusionierung spiegeln, fügen sich in einprägsame erzählerische Räume.

Zwei letzte Romane nach 16 Jahren Pause

„Die Abendröte im Westen“, 1985 im Original erschienen und 100 Jahre zuvor angesiedelt, deutet auf die bis heute währenden Konflikte in einem Land, das sich auf Inbesitznahme durch Eroberer gegründet hat. In „Kein Land für alte Männer“ liest der resignierte Sheriff von einer Umfrage in Texas’ Schulen von 1930, die 40 Jahre später noch einmal herumgeschickt wurde. Nannten die Lehrer erst „so Sachen wie Reden im Unterricht und Rennen auf den Fluren“ als größte Probleme, waren es dann „Vergewaltigung, Brandstiftung, Mord, Drogen“.

Im vergangenen Jahr legte Cormac McCarthy zum Erstaunen der Kritik und Leserschaft nach 16 Jahren Pause noch einmal zwei Romane vor, die inhaltlich zusammengehören, „Stella Maris“ mit reichlich 200 Seiten und „Der Passagier“, doppelt so dick. Die Katastrophen des 20. Jahrhunderts stecken darin, die Entwicklung von Wissenschaft und Technik, ein Geschwisterpaar in Alltag und Ausnahmesituationen und jede Menge Hoffnungslosigkeit. Leider sehr passend für heute.