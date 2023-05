Nachruf auf Dževad Karahasan: Er hatte Sarajevo immer bei sich

Dževad Karahasan (1953-2023) spricht in der Paulskirche, wo er 2020 den Goethepreis der Stadt Frankfurt am Main verliehen bekam. Die Europafahne, neben der er steht, passt zu ihm.

Dževad Karahasan (1953-2023) spricht in der Paulskirche, wo er 2020 den Goethepreis der Stadt Frankfurt am Main verliehen bekam. Die Europafahne, neben der er steht, passt zu ihm. dpa

Kurz vor seinem 70. Geburtstag am 25. Januar dieses Jahres erschien Dževad Karahasans Roman „Einübung ins Schweben“ auf Deutsch in der Übersetzung von Katharina Wolf-Grießhaber, ein Jahr nach dem bosnischen Original. Es war das Buch, das er unbedingt schreiben musste, aber lange nicht konnte, 1998 schon hatte er damit angefangen, aber es wieder weggelegt. Dževad Karahasan ist am Freitag in Graz verstorben, meldet Suhrkamp, sein deutscher Verlag. In die Trauer mischt sich ein bisschen Trost mit dem Gedanken, dass er dieses Buch fertigstellen und das große, bewundernde Echo erleben konnte.

Sarajevo, die Stadt, in die der Sohn muslimischer Eltern Dževad Karahasan 1972 zum Studium kam, wurde sein Lebensthema. Er arbeitete dort als Dramaturg, unterrichtete, schrieb Stücke, Essays, veröffentlichte 1989 den ersten Roman. 1993 floh er mit der Luftbrücke Richtung Österreich, aber im Grunde hat er Sarajevo für immer mitgenommen. Die dort sogar im sozialistischen Jugoslawien zeitweilig verwirklichte Utopie des Zusammenlebens der Religionen und Kulturen, die intellektuelle und kulturelle Vielfalt, der Krieg und die 1425 Tage dauernde Belagerung gelangten in sein Werk.

Karahasan war Grenzgänger zwischen Islam und Christentum

Sarajevo spielt zum Beispiel im Roman „Sara und Serafina“ (2000) und im Erzählungsband „Ein Haus für die Müden“ (2019) eine Rolle. Die Verbindungen und „Grenzgänge zwischen Islam und Christentum“ (so auch der Untertitel) beschäftigten ihn in der Studie „Das Buch der Gärten“ (2002), philosophische, religiöse und mythische Fragen prägen seinen großen Roman „Der Trost des Nachthimmels“ (2016). Vielfach ausgezeichnet wurde Dževad Karahasan und an viele Orte eingeladen, um über seine Idee von Europa zu sprechen.

Am klarsten sind die Spuren seines Lebensthemas im „Tagebuch der Aussiedlung“, 1993 zuerst erschienen und 2021 in einer bearbeiteten Fassung unter dem Titel „Tagebuch der Übersiedlung“. Es hält den Krieg in seiner absurden Normalität der Angst und Zerstörung fest. Die Neuausgabe enthält statt eines Nachworts ein Gespräch des Autors mit seiner Lektorin Katharina Raabe. Dževad Karahasan erklärt, wie er während der Belagerung mit Befremden feststellte, dass er sich ein dualistisches Weltbild anzueignen begann, an „sie“ und „uns“ dachte. Solches Denken sei gefährlich, denn „der Schriftsteller und die Literatur, wie ich sie verstehe, dürfen sich nicht auf die Vereinfachung einlassen, die Vereinfachung ist meinem Empfinden nach eine fundamentale Sünde, die schwerste, die Literatur begehen kann“.

Der Roman „Einübung ins Schweben“ zeigt noch einmal überzeugend, wie dieser Autor nach Zusammenhängen und Differenzierungen suchte. Die einheimische Erzählerfigur begleitet einen von ihm bewunderten britischen Altphilologen im beschossenen Sarajevo von 1992. Sie haben vollkommen unterschiedliche biografische und Erfahrungshintergründe. Ihre Eindrücke und Reflexionen stehen neben-, nicht gegeneinander. Sie verschwimmen nicht, aber Dževad Karahasan bringt sie zusammen ins Schwingen, ja Schweben. Er war ein europäischer Schriftsteller von Weltrang, er wird fehlen.