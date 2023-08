Zum Tode von Bert Papenfuß: Ein Ostberliner Underground-Dichter

In einer Künstler-Generation der Einzelgänger gehörte Bert Papenfuß zu den verbindenden Gestalten. Er war Dichter und Gitarrist, Sänger und Zeitschriftenredakteur, Veranstalter und Kneipier. Am Sonnabendabend verbreitete sich die Nachricht von seinem Tod; es ist der Abschied von einer Ära.

Für literarisch interessierte Biertrinker schuf Bert Papenfuß in den vergangenen drei Jahrzehnten mit dem Torpedokäfer, dem Kaffee Burger und der Rumbalotte Anlaufpunkte gegen die durchgeplante Gemütlichkeit der sich gentrifizierenden Gegend von Prenzlauer Berg und Mitte. Man betrachtete ihn wie eine Legendenfigur aus vergangenen Zeiten, Störtebeker-ähnlich wegen der norddeutschen Stimmfärbung und der Widerständigkeit.

Schrunst für Ausgeweihte

Aber was heißt hier Legende? Seine Publikationsliste zeigt anhaltende Produktivität mindestens bis 2016, als beim kleinen Berliner Lyrik-Verlag Brueterich Press der Band „Seifensieder“ erschien, Untertitel: „Angewandte Schrunst für eingewiesene Ausgeweihte“. Im Jahr zuvor brachte Starfuit Publications das „Psychonautikon Prenzlauer Berg“ mit Gedichten und Essays heraus. Die Zeichnungen dazu stammen von Ronald Lippok, mit dem er in der Untergrundband Ornament & Verbrechen spielte.

Der Verlag schrieb im Begleittext: „Damit ist zwar kein Buchpreis zu gewinnen, aber mit Sicherheit das ein oder andere wilde Herz.“ Papenfuß hätte vielleicht das Wort „herts“ bevorzugt, er schrieb unabhängig von den Dudenregeln, jedoch mit einem ausgeprägten Sinn für Rhythmus: „meine sprechmeise/ spricht leise weise/ spricht haut laut/ sprache haut zu“.

Geboren am 11. Januar 1956 in Reuterstadt Stavenhagen, Bezirk Neubrandenburg, als Sohn eines NVA-Offiziers, lernte er Elektronikfacharbeiter, ging als Beleuchter zum Theater zunächst nach Schwerin, dann nach Berlin, wo er 1977 in der von dem Dichter Richard Pietraß betreuten Zeitschrift Temperamente veröffentlichen konnte.

Im Aufbau-Verlag wurde 1979 ein Lyrikband von Bert Papenfuß-Gorek (damals trug er noch den Namenszusatz) vorbereitet, aber von der Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel abgelehnt. Zu unberechenbar in der Aussage waren seine Texte, zu wild war die Sprache, die sich bei Dada und Rotwelsch und Dialekt bediente.

Im Jahr 1988 konnte Gerhard Wolf ihn im Aufbau-Verlag dann als einen der ersten „außer der Reihe“ veröffentlichen: „dreizehntanz“ hieß das Buch. In der Zwischenzeit fand Papenfuß nur eine kleine Gegen-Öffentlichkeit in den inoffiziellen Künstlerzeitschriften wie POE SIE ALL BUM oder Schaden, mit Lesungen und Konzerten.

Ein Anlaufpunkt für andere

Nach dem Ende der DDR blieb er mit den Dichtern aus der Prenzlauer Berg Connection verbunden, veröffentlichte im Druckhaus Galrev, bei Basisdruck und in Gerhard Wolfs Janus Press, wurde durch die Kneipen und die von ihm herausgegebenen Zeitschriften wie Sklaven zu einem Anlaufpunkt für andere. Punk und Anarchie, die seine Musik und seine Texte durchzogen, bedeuteten auch, dass er sie „für keine wie auch immer geartete Staatsideologie brauchbar“ sah, wie er in einem Interview sagte.

Aber immer für die Kunst. Rumbalotte, deren Name mit dem nicht jugendfreien Witz aus „Ruhm und Ehre der baltischen Rotbanner-Flotte“ hervorgegangen ist, war zuerst ein Gedichtband, bevor die Kneipe so hieß. Der Gedanke, dass die Untergrund-Szene aus Prenzlauer Berg nach dem Mauerfall tot sei, wurde durch die Aktionen von Papenfuß widerlegt. Nun aber ist mit ihm eine ihrer legendären Figuren gestorben.