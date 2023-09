Özge Inan hat gerade ihren ersten Roman veröffentlicht, der gleich viel besprochen wurde. Deutschland brauche Geschichten wie diese, hieß es in einer Radiosendung, denn sie gebe den Einwanderinnen und Migranten hierzulande eine Stimme. Oder: Ihr Buch handele zwar nicht vom Siegen, aber vom Kämpfen. Und: Es mache Spaß, das zu lesen. Özge Inan schlägt für die Verabredung ein Café in Berlin-Mitte vor. Durch einen gemeinsamen Freund, mit dem sie Jura an der Freien Universität studiert hat, kennen wir uns von früher. Als ich zuletzt von ihr las, war sie eine Art Twitter-Star, jetzt kann sie sich Schriftstellerin nennen, was für ein Sprung!

Tatsächlich haben ihre Tweets ihr den Weg zur Literatur geebnet. Seit Ende 2019 nutzt sie den Kurznachrichtendienst, der heute X heißt, für kleine Botschaften, äußert sich zugespitzt zu politischen Ereignissen. Die Minitexte werden gern von jungen Linken gelesen, das sieht man in den Kommentaren dazu. Auch ihre humorvollen Tweets zu Alltäglichem mit nur leichtem politischen Unterton bekommen zustimmende Reaktionen.

2020 begann sie eine Kolumne auf der Website von Mission Lifeline zu schreiben. Der Verein aus Dresden, der sich für die Seenotrettung von Menschen im Mittelmeer einsetzt, hatte sie auf Twitter entdeckt. Durch diese Kolumne wiederum wurde eine Literaturagentur auf sie aufmerksam, sagt sie. Sie wurde gefragt, ob sie nicht mehr zu erzählen hätte. Das hatte sie. Özge Inan sagt: „Ich habe immer schon geschrieben, kleine Geschichten, Prosafetzen, vor allem aber machten Gedichte eine lange Zeit den Großteil meines Geschriebenen aus. Einmal einen Roman zu verfassen, war ein großer Traum von mir. Es war also eine glückliche Fügung, als die Leute von der Agentur mich einluden.“

Ein literarisches Abbild von Migration

Zwar liegt zwischen Kurznachrichten und einem ausgewachsenen Roman, an dem sie über zwei Jahre gearbeitet hat, eine große sprachliche Kluft. Doch Inans provokanten Aussagen auf Twitter, der Kolumne und ihrem Buch ist eines gemeinsam: Alles hat politische Relevanz. „Ich kann gar nicht nicht politisch denken“, sagt sie. Auch ihr Jurastudium habe ihren Blick auf die Welt beeinflusst, es war also nicht umsonst.

Özge Inan ist Berlinerin, 1997 geboren, auch ihre Eltern leben in Berlin, sie werden in der Stadt jedoch als Türken wahrgenommen. Die Türkei ist das Land ihrer Geburt. Özge Inans Roman „Natürlich kann man hier nicht leben“ besteht aus realen und erfundenen Elementen, sie verarbeitet darin die Geschichte ihrer Eltern, die sich in den 80er- und 90er-Jahren in der Türkei in kommunistischen Kreisen bewegten.

Die Geschichte, die Inan erzählt, bleibt zwar fiktiv, greift aber auf historische Ereignisse und wahre Begebenheiten zurück. Das „Hier“ aus dem Titel meint zunächst die Türkei, lässt sich im weiteren Verlauf der Handlung jedoch auch auf Deutschland beziehen. Der Titel spiegelt die Erkenntnis wider, dass es, wenn man an einem Ort nicht leben kann, stets zwei Möglichkeiten gibt. Entweder geht man woanders hin, oder man versucht, das „Hier“ zu einem Ort zu machen, an dem man leben kann. Eben dieser Konflikt, der insbesondere für politisch verfolgte Menschen zentral ist, wird in Inans Werk verhandelt.

Literatur als Brücke zwischen Gesellschaften

Das erste Kapitel spielt im Jahr 2013, die sechzehnjährige Nilay möchte von Berlin nach Istanbul reisen, um sich den Protesten im Gezi-Park anzuschließen. Diese richten sich gegen die restriktive Politik des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan. Dann gibt es einen Zeitsprung, die Autorin begleitet Nilays Eltern Selim und Hülya durch die 80er- und 90er-Jahre in der Türkei.

Wie mag es sich anfühlen, seine Heimat, in der man sich sein Leben aufgebaut hat, als erwachsener Mensch verlassen zu müssen? Das ist das große Thema des Romans, der Migration aus einem neuen Blickwinkel betrachtet, indem er die Zerrissenheit dieser Menschen beschreibt. „Es wird viel über das Leben von Migranten in Deutschland gesprochen, aber die Umstände, die dazu führen, dass man seine Heimat überhaupt verlässt, werden selten thematisiert“, erklärt die Autorin.

Özge Inan meint hier eine Lücke zu erkennen. Viele würden nicht darüber nachdenken, aus welchen Gründen Menschen migrieren. Auch die Literatur würde sich nicht ausreichend damit beschäftigen, sagt die junge Autorin. Migrationserfahrungen seien für die Menschen oft eine Degradierung; die Fallhöhe zu dem Leben, das sie vorher führten, sei enorm. Sie findet, dass alle sich für dieses Thema interessieren müssten, denn man lebe mit diesen Leuten zusammen.

Literatur sei für sie die beste Art, um über geschichtlich-gesellschaftliche Ereignisse zu sprechen, aber auch um andere gesellschaftliche Gruppen besser kennenzulernen. Genau das bewirkt ihr Roman. Er bereitet ein komplexes, politisch aufgeladenes Thema auf, als Leserin oder Leser gewinnt man tiefe Einblicke in die Gefühlswelt unserer türkischen Mitmenschen. Wer das Buch liest, erfährt, was Migrationserfahrung bedeutet. Die meisten der geflüchteten Menschen sind laut Özge Inan „Menschen, die die Schnauze voll haben, die mit der Regierung nicht mehr klarkommen“.



Özge Inan: Natürlich kann man hier nicht leben. Roman. Piper, München 2023. 240 Seiten, 24 Euro