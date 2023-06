„Der Gemeine Lumpfisch“: ein Umweltthriller mit krakenschwarzem Humor

Der Brite Ned Beauman siedelt seinen Roman in der nahen Zukunft an. Viele Gegenwartsbezüge lassen das spannende Buch erschreckend real klingen.

Der Lumpfisch hat seinen Namen nicht von einer alten Textilie, sondern dem englischen Begriff für Klumpen: lump. In den meisten deutschen Artikeln über diese schwerfällige Spezies aus den flachen Küstengewässern der Ostsee wird der sehr viel freundlichere Begriff Seehase benutzt. Die Schweizer Meeresbiologin Karin Resaint, eine der Hauptfiguren in dem Roman „Der Gemeine Lumpfisch“, hat ebenfalls eine freundliche Perspektive. Wir lernen sie kennen, als sie gerade eine Gruppe untersuchter Fische in ihr Habitat zurückschickt.

Sie hat herausgefunden, dass der Gemeine Lumpfisch, Cyclopterus vulgaris (eine fiktive Unterart), außerordentlich intelligent ist. Für den britischen Umweltverträglichkeitskoordinator Mark Halyard, die zweite Hauptfigur des Romans, sind diese Erkenntnisse katastrophal. Der Lumpfisch wird beide in diesem Buch aneinander binden, in hochgefährliche Situationen bringen, zu krakenschwarzem Humor führen und gespenstisch nah an unserer Realität vorbeischwimmen.

Grobe Scherze mit dem Zustand des Planeten

Der Brite Ned Beauman, Jahrgang 1985, bringt Elemente des Wissenschaftsthrillers, von Science Fiction, Nature Writing und Politsatire in begeisternder Weise zusammen. Ohne Scheu gleitet er durch die verschieden Genres, geht mit stilistischer Finesse Zeit- und Technik-Sprünge an, erlaubt sich grobe Scherze mit dem Zustand des Planeten. Die Übersetzerin Marion Hertle sorgt dafür, dass dies auch im Deutschen überzeugend ist.

Der Roman spielt in der nahen Zukunft. Angesichts der gegenwärtig so rasanten Entwicklung von Datenverarbeitung und künstlicher Intelligenz und zugleich des dramatisch schnellen Artensterbens scheint die Handlungszeit manchmal zum Greifen nah. Der Autor konzentriert die Perspektive mal mehr auf Karin Resaint, mal mehr auf Mark Halyard. Ihre Arbeitsgebiete, Motive und Probleme erscheinen innerhalb der Handlung gut verständlich. Resaint, die sich um die unnatürliche Selektion der Arten kümmert und das besonders Schützenswerte identifiziert, ist von einer besonderen Gewissensmission getrieben.

Halyard indes beschäftigt sich mit einer Art Ablasshandel: Für Wesen, die durch die Tiefseebergbaufirma, bei der er angestellt ist, aus dem Ökosystem verschwinden, erwirbt er sogenannte Auslöschungszertifikate. Je höher entwickelt die Spezies ist, desto hochpreisiger das Zertifikat. Beim Lumpfisch macht die Intelligenz seinen Wert aus. Geregelt wird das im Roman durch die WBKA, die „Weltkommission zur Bekämpfung des Artensterbens“. Das Artenschutzabkommen von Montreal 2022 winkt aus der Realität. Eine unliebsame Bekanntschaft sagt dem Umweltverträglichkeitskoordinator ins Gesicht, was er von seiner Arbeit hält: „Die Anzugträger gewinnen immer, die Tiere verlieren immer. Hunderttausend ausgestorbene Arten pro Jahr, und Sie machen es ihnen nur noch leichter.“

Widerstand wie von der Letzten Generation

Die Überraschungsmomente und Thrillerelemente bedingen das irre Tempo des Buches. Ein paar Handlungsköder seien hier dennoch ausgeworfen: Auf der Suche nach den letzten Lumpfisch-Exemplaren stoßen Resaint und Halyard auf ein System moderner Sklaverei und zugleich auf biologistische Widerstandsmethoden. Lassen die (ekligen) Terroraktionen im Namen des letzten verstorbenen Riesenpanda im Roman noch an Extinction Rebellion oder die Letzte Generation denken, geht die bewusste Infektion mit einem Hautpilz einen Riesenschritt weiter: Menschen lassen sich entstellen, um von Computersystemen nicht mehr erkannt zu werden.

Die renitenteste Person, die sich erst gutwilligen Fischern an den Hals wirft, um später einem weltherrschaftssüchtigen Elon-Musk-Verschnitt an die Gurgel zu gehen, nutzt zur Tarnung ein Nixenkleid. Märchenleser wissen, dass Frauen mit Fischschwanz eine besondere Wirkung auf Männer haben. Tarnanzüge anderer Art müssen Resaint und Halyard im Supernaturschutzgebiet überziehen. Die Kostüme lassen sie wie Riesenotter aussehen und riechen, damit eventuell anzutreffende Schwarzfußotter-Jungtiere nicht durch die Begegnung mit Menschen verwirrt werden. So wechselt die Stimmung im Roman oft zwischen komischer Tierliebe und böser Tiervernichtung.

Ned Beauman debütierte 2010 mit dem absurd komischen, fantasievollen, mit Naturwissenschaft und Geschichte spielenden Roman „Flieg, Hitler, flieg“. Auch in „Der Gemeine Lumpfisch“ überrascht er ständig neu mit kapitalistischen Firmenprofilen, utopischen Verkehrsmitteln und Forschungszielen. Er schreibt so, dass seine Leserinnen und Leser das Erfundene mit Bekanntem verbinden können und alles gut vorstellbar ist.

Das Essen leidet unter der Erderwärmung

Für die Folgen der Klimakatastrophe findet er schlichte Beispiele, die denjenigen, die noch glauben, die globale Erwärmung betreffe nur irgendwelche Inselvölker, den Appetit verderben dürften: „In Ontario trocknete die Hitze den Saft der Ahornbäume aus; in Kenia verwelkten Kaffeepflanzen, während Schädlinge gediehen; in der Champagne zersetzte die Wärme die Säure in den Trauben; in Kentucky kochte der Bourbon in seinen Fässern.“ Beauman lässt seine Figur Mark Halyard daran denken, dass die Großeltern in seiner Kindheit klagten, Obst und Gemüse schmecke nicht mehr so wie früher. Der erwachsene Halyard aber lebt damit, dass Kartoffeln, Karotten, Rüben und Äpfel „nur noch anhand der Farbe zu unterscheiden“ waren.

Der Roman lebt nicht nur von den klaren Beschreibungen des Erfundenen, von seinen Bezügen zur Gegenwart (ein unangenehm besitzergreifender Deutscher gehört der AfD an), sondern auch von anschaulichen Vergleichen auf den verschiedensten Ebenen. Im Kleinen gilt das etwa, wenn von einer „onkelhaften Trauer“ die Rede ist oder der Meerjungfrauenschwanz so gummiartig und durchsichtig sei wie „der Kleber, der die Dosen in einem Sixpack zusammenhält“. Im Großen gilt es, wenn sich die Hauptfiguren darüber unterhalten, warum es in Filmen immer viel trauriger ist, „wenn ein Hund stirbt, als wenn ein Mensch stirbt“. Das liest sich nicht mehr dystopisch. Und wenn Beauman seine Biologin zu dem Schluss kommen lässt, die Ermordung von Tieren sei „ein enormes Gemeinschaftsprojekt, vielleicht das grundlegendste Projekt der Menschheit, ... zu dem jeder seinen kleinen Beitrag leistet“, zeigt sich dieses Buch sehr deutlich auf der Höhe unserer Zeit.

Ned Beauman: Der Gemeine Lumpfisch. Roman. Aus dem Englischen von Maron Hertle. Verlagsbuchhandlung Liebeskind, München 2023. 380 Seiten, 24 Euro