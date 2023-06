In seinem Roman „Mister Weniger“ erzählt Andrew Sean Greer von dem mäßig erfolgreichen Autor Arthur Weniger, der Aufträge rund um die Welt annimmt, auch in Berlin. Das Buch wurde 2018 überraschend mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Weniger flieht mit seinen Reisen vor der Ehe mit seiner langjährigen Affäre Freddy Pelu; schließlich kommen die beiden doch noch zusammen. Nun liegt der Fortsetzungsband „Happy End“ vor. Und Weniger ist wieder unterwegs.

Greer, Jahrgang 1970, lebt in San Francisco und Mailand. Er erzählt in Interviews, dass er nach dem Wahlsieg von Trump 2016 eine mehrmonatige Reise mit einem Van durch den Südwesten und tiefen Süden der USA unternommen habe. Er wollte die Lebenswelten außerhalb der Metropolen besser kennenlernen. Diese Reise sei in diesen Text eingeflossen.

Interview mit einem Science-Fiction-Helden

Allerdings ist der Reiseanlass von Greers Protagonisten Weniger – mittlerweile ist er über 50 Jahre alt und lebt weiterhin in San Francisco – ein gänzlich unpolitischer: Er muss Geld verdienen, da er wegen eines Missverständnisses in Mietrückstand ist. Er hat einen Monat Zeit, den Betrag aufzubringen. Und so nimmt er den Auftrag an, ein Interview mit dem über 80-jährigen Science-Fiction-Autor H.H.H. Mandern zu führen. Wir kennen ihn aus dem vorhergehenden Buch. Er trifft ihn in Palm Springs im Südosten Kaliforniens. Mandern beantwortet nur Fragen, wenn er im Gegenzug auch Weniger welche stellen kann. Eine weitere Bedingung für das Interview: Weniger muss Mandern begleiten, um dessen Tochter zu suchen.

Sie fahren mit Manderns Van nach Arizona, wo sie sie finden. Weniger reist dann weiter gen Osten, wo eine Theatergruppe aus Louisiana eines von Wenigers Büchern auf die Bühne bringen will. Er solle dabei sein, um Fragen der Zuschauer in Mississippi, Alabama und Georgia zu beantworten. In Savannah sitzt der Vater im Publikum, den Weniger seit seiner Kindheit nicht mehr gesehen hat. Weniger ist bald woanders für weitere Lesungen gebucht. Er plant, seinen Freund Freddy in Maine wiederzusehen. Der ist der Ich-Erzähler des Romans – und hat sich auf einer Insel ohne Handyempfang verschanzt.

Greer hat bedauerlicherweise eine öde Odyssee vorgelegt. Man fragt sich mitunter: Wozu dieser plapperhafte Fortsetzungsroman? Es gibt einige humorvolle Passagen, gespickt mit Running Gags, etwa wenn Weniger ständig für einen Niederländer gehalten wird. Auch ist zu goutieren, dass Greer die queere Liebe in den Mittelpunkt stellt, nicht etwa den anonymen Sex auf Drogen, wie in vielen schwulen Gegenwartsromanen. Der Autor tippt zwar viele spannende Themen an, etwa wenn gefragt wird: „Was, wenn die ganze Idee von Amerika falsch ist?“ oder was queeres Schreiben ausmache. Doch leider werden diese Themen kaum reflektiert und bleiben plakativ.

Auch schade, dass Wenigers Begegnungen mit Menschen in den Südstaaten alle sehr freundlich ausfallen – als gebe es dort keinen Rassismus, Homophobie, Antisemitismus, Misogynie. Bis auf wenige anekdotische Szenen, in denen etwas aufscheint, hätte man schon gern besser gewusst, wie die Leute in den Südstaaten ticken, welchen sozio-ökonomischen Background sie haben, worum sie sich sorgen. Eine vertane Chance.

Andrew Sean Greer: Happy End. Aus dem amerikanischen Englisch von Charlotte Milsch. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2023. 304 Seiten, 24 Euro