Open Mike für junge Literatur: 500 Einsendungen, 17 Finalisten, drei Preisträger

Bereits seit 1993 wird jungen Autoren hier eine Bühne geboten, für so manchen entpuppt sich das als wahrhaftiges Karrieresprungbrett: Der Wettbewerb Open Mike hat sich als wichtigste deutsche Literaturveranstaltung für Nachwuchsschriftsteller etabliert. Er gibt ihnen die Chance, eine eigene literarische Stimme zu entwickeln und wichtige Kontakte zu knüpfen. Als zusätzliche Ehrung sind insgesamt 7500 Euro Preisgeld ausgelobt. Patrick Holzapfel, Greta Maria Pichler und Alexander Rudolfi durften die Preise der Jury am Sonntagnachmittag mit nach Hause nehmen.

Ein Blick zurück auf den ersten Tag des Wettbewerbs: Das lichtdurchflutete Foyer im Heimathafen Neukölln ist am Sonnabendmittag gefüllt mit Menschen. Viele drängen sich an dem Stand, an dem es unter anderem die vorgetragenen Texte gebündelt zu erwerben gibt. Schon eine Viertelstunde vor Beginn des Wettbewerbs ist der Saal gut gefüllt. Der bietet genau den Charme, den man von einer Literaturveranstaltung erwartet. Die Wände und Decken sind von Stuck übersät, die Stühle mit rotem Samt überzogen, Glühbirnen sorgen für dämmriges Licht, und oben hängt eine silbern glitzernde Discokugel.

Bewerben darf sich jeder deutschsprachige Autor, der unter 35 Jahre alt ist und noch keine eigene Publikation in Buchform aufzuweisen hat. In diesem Jahr wählte die Vorjury aus über 500 internationalen Einsendungen 17 Finalisten aus. Das Prinzip des Wettbewerbs ist recht simpel: Bis der Wecker klingelt, hat jeder Autor 15 Minuten Zeit, um das Publikum und die Jury mit seiner Lesung zu überzeugen. Dann kommt schon der Nächste an die Reihe. Vorgetragen wird in den Gattungen Lyrik und Prosa.

Von diskrepanter Kommunikation und Aperol Spritz

Gegen 14 Uhr eröffnet die Leiterin des Hauses für Poesie, Katharina Schultens, die Veranstaltung. Die Moderatorin Nefeli Kavouras erzählt von der Melancholie, die sie mit Jubiläen wie diesen verbindet: Es ist der 30. Wettbewerb. Die Moderatorin stellt außerdem diejenigen vor, die am Sonntag die drei Preisträger küren werden. In diesem Jahr besteht die Jury aus Zsuzsanna Gahse, Nadja Küchenmeister und Madame Nielsen, namhafte Schriftstellerinnen allesamt. Die Jury achte besonders scharf darauf, wer etwas Relevantes zu sagen hat – und wer über das nötige Werkzeug dazu verfügt.

Schon der erste Leseblock gibt Aussicht auf die Themenvielfalt. Die Lesereihenfolge wurde bereits am Vorabend ausgelost. Den Anfang macht Ruth-Maria Thomas. Thomas erzählt in „warm/sauber/satt“ in expressivem Stil und schneller Sprache von ihrer Arbeit als Sozialarbeiterin und schafft Bewusstsein für das Leben junger Geflüchteter. Ein Text, der noch lange im Kopf bleibt. In Pauline Hatschers „Poesiefreunde“ geht es um zwischenmenschliche Beziehungen und darum, wie kompliziert Kommunikation gerade in der jungen Generation sein kann. Die Autorin beobachtet Alltagssituationen und porträtiert gekonnt Figuren, die sich nur im Online-Chat verstehen, im realen Leben allerdings keinen Gesprächsstoff haben. Ein Stück, mit dem man sich definitiv identifizieren kann. Arne Röver erzählt in „Pisco Sour“ hingegen von der Hamburger Schickeria, von Wochenenden an der Außenalster, wo es immer nur Aperol Spritz gibt. Während die Temperaturen draußen weiter sinken, Berlin vom Schnee betupft wird, ist die Stimmung im Saal umso gemütlicher. Gespannt hört das Publikum den elf Autoren zu, die bis in den frühen Abend ihre Texte lesen.

Heimathafen mit Vielfalt, Witz und Können gefüllt

Am nächsten Morgen ist der Saal noch recht leer. Katharina Schultens scherzt: „Wo geht man in Berlin schon sonntagmorgens hin, außer ins Berghain?“ Die Moderatorin lässt den gestrigen Tag Revue passieren. Es ging in der Tendenz vor allem um Auflösung; von Kommunikation, Papier, der Gesellschaft. Nach und nach füllen sich die großzügig bestuhlten Sitzreihen dann doch.

Die heutigen sechs Autoren bieten wieder reichlich Abwechslung. Von Berichten einer Medizinstudentin hin zu Charlotte aus Charlottenburg macht Johannes Müller-Salo mit einer Reihe von Gedichten den Abschluss der Lesungen. Die Jury zieht sich zurück. Noch vor der Preisverleihung hat man die Hoffnung, dass die jungen Talente, die den Heimathafen an diesem Wochenende mit Vielfalt, Witz und Können gefüllt haben, bis zum nächsten Jubiläum in Erinnerung bleiben.