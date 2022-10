Otfried Preußler und die Dämonen des Krabat und des Krieges

Für Donnerstagvormittag hat der Thienemann-Verlag aus Stuttgart einen Termin auf der Frankfurter Buchmesse angesetzt. Es geht um einen der wichtigsten Autoren dieses Kinder- und Jugendbuchverlags, um dessen Geburtstag an diesem Tage – allerdings in der Vorausschau auf das kommende Jahr. Otfried Preußler wäre am 20. Oktober 2023 100 Jahre alt geworden. Die Verlegerin Bärbel Dorweiler wird erzählen, welche Neuerscheinungen und Ereignisse drumherum geplant sind. Ein Buch, was dazu passt, erschienen in einem anderen Verlag, geschrieben für Erwachsene, liegt bereits vor. Es widmet sich Preußlers Anfängen.

Jubiläen sind immer ein Anlass, Vergessenes hervorzuholen oder Bekanntes neu zu feiern. Otfried Preußler gehört zu jenen Schriftstellern, deren Figuren prominenter geworden sind als er selber. Das kleine Gespenst, der kleine Wassermann, die kleine Hexe und der Räuber Hotzenplotz haben Generationen von Kindern begleitet, haben auf Brettspielen für Spaß gesorgt, in Filmen unterhalten und sind auf Kassetten und CDs unendlich oft durchgenudelt worden. Otfried Preußler scheint noch nach seinem Tod im Jahr 2013 der Inbegriff des freundlichen Geschichtenerzählers zu sein, Schöpfer vorwitziger, liebenswerter Helden, mit einem Gespür für Spannung und Geheimnis. Und ja, etwas Dunkles gab es da auch. Der „Krabat“, 1971 erstmals veröffentlicht, die Neu- und Weitererzählung einer sorbischen Sage von einem Jungen, der sich bei einem schwarzen Müller in die Lehre begibt.

Zehn Jahre Arbeit am „Krabat“

Ein Rabenvogel auf dem Cover von Carsten Gansels Buch „Kind einer schwierigen Zeit: Otfried Preußlers frühe Jahre“ deutet das an, denn die Lehrjungen wurden karfreitags vom Meister in Raben verwandelt. Bei Gansel führt erst das vorletzte Kapitel direkt zum „Krabat“ – und dem Thienemann-Verlag. Nachdem die damalige Programmleiterin Lotte Weitbrecht „Der kleinen Wassermann“ angenommen hat, unterstützt sie den Autor bei weiteren Projekten, ist in engem Austausch mit ihm, wird aber bei dem vielversprechenden Sagenstoff, mit dem er in den Dreißigjährigen Krieg zurückführt, immer wieder vertröstet. Bis klar wird, das Schreiben geht ihm in diesem Falle an die Substanz, lässt ihn krank werden, stocken, weiter arbeiten, zehn Jahre lang. Carsten Gansel ist klar: Den Autor plagte ein Trauma.

Gegen Ende seines Lebens sprach Otfried Preußler endlich davon. Im Buch wird aus einem Interview zitiert, in dem einordnet: Wie das ist, wenn man als junger Mensch erkennen muss, welcher Macht man sich verschrieben hat, wenn man erleben muss, dass neben einem jemand stirbt. „Das ist ja eine Sache, die uns im Krieg häufig betroffen hat. Es ist der Versuch, den Verlockungen einer solchen als böse oder fragwürdig erkannten Macht gegenüber seine Freiheit zurückzugewinnen.“

Diese Sätze mögen weit hinten im Buch stehen, doch führt alles zu ihnen hin. Es ist die im Titel sehr zaghaft als „schwierig“ benannte Zeit. Schon in der Vorbemerkung geht Carsten Gansel auf die Kriegserfahrung ein: „Otfried Preußler kam mit 17 Jahren zur Wehrmacht und geriet mit 20 in Kriegsgefangenschaft.“ Damit bestimmt er den biografischen Kern seines Buchs und den Ausgangspunkt der eigenen Forschung. Es war 2012 im Russischen Staatlichen Militärarchiv in Moskau, wo Gansel mit einem Kollegen nach der Urfassung für Heinrich Gerlachs Roman „Durchbruch bei Stalingrad“ suchte und sie fand, bald auch deren Herausgeber werden sollte. Nebenbei stieß er auf die Kriegsgefangenenakte Preußlers. Ihr wandte er sich erst später wieder zu.

Gansel forscht zu Christa Wolf und Uwe Johnson

Carsten Gansel, geboren in Güstrow, ist Professor für Neuere Deutsche Literatur und Mediendidaktik in Gießen, hat zwar mal ein Praxishandbuch für Schulen über Kinder- und Jugendliteratur herausgebracht, beschäftigt sich aber vor allem mit Autoren wie Christa Wolf, Uwe Johnson, Franz Fühmann, Brigitte Reimann, Erwin Strittmatter und Erich Loest. Einige von ihnen sind ihm Gewährsleute in dem neuen Buch, indem er deren Erfahrungen zum Vergleich heranzieht.

Gansel beginnt klassisch mit den Kindheitsjahren in Reichenberg, Böhmen, der Prägung durch die Eltern, die beide Lehrer waren, der Vater beschäftigte sich intensiv mit Heimatforschung, die Mutter schrieb Zeitungsartikel, auch Otfried Preußler sollte später, im bayerischen Rosenheim, Volksschullehrer werden. Gansel widmet sich Preußlers Anfängen als Autor, den frühen Gedichten vor allem, listet in der Kriegsgefangenschaft (die bis 1949 währte) entstandene Theaterstücke und Hörspiele auf. Der Biograf versucht, seinen Helden aus seiner Zeit heraus zu sehen und zu verstehen. Seine inhaltliche und formale Einschätzung zum Jugendroman „Erntelager Geyer“, den Preußler mit 17 schrieb, ist begleitet von der Warnung, hier nicht den entsprechenden Angaben bei Wikipedia zu folgen. Andererseits: Dort steht eine bemerkenswerte Gegenposition.

Man muss nicht die Preußler’schen Kindergeschichten gelesen oder vorgelesen haben, um sich für diese Biografie zu interessieren. Es ist eine deutsche Lebensgeschichte, von Glauben und falscher Treue geprägt und von dem Unvermögen, die Irrtümer und Einschnitte aus den frühen Erwachsenenjahren später zu bewerten. So nah Otfried Preußler seinen Kriegserlebnissen mit dem „Krabat“ innerlich gekommen sein mag – er formulierte sie damals nicht aus. Und er sprach zu Hause nie darüber, wie die Töchter berichteten.

Carsten Gansel dokumentiert auch Auszüge aus Fragment gebliebenen autobiografischen Schriften des Autors aus den 1980er- und 90er-Jahren, aus der Zeit, als er sich der versperrten Erinnerung stellen wollte. Einmal versuchte Preußler, in der dritten Person zu erzählen, einmal eine regelrechte Autobiografie, die er im Auszug sogar dem damaligen FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher zu lesen gab, der sich begeistert zeigte. Doch beides brachte er nicht zu Ende, beides blieb unveröffentlicht. So wurde Otfried Preußler die Last der eigenen Vergangenheit nie ganz los.

