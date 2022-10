Johan Harstads Krimis „für Leser, die das Lesen hassen“

Es war das Jahr 2019, als bei uns der atemberaubende Riesenroman „Max, Mischa und die Tet-Offensive“ des Norwegers Johan Harstad, Jahrgang 1979, erschien. Es war ein Freundschafts-, Liebes-, Bildungs-, Künstler-, Kriegs- und Exilroman, alles in einem. Diesmal konzentriert sich Harstad auf nur ein Thema: „Auf frischer Tat“ ist ein Roman über Literatur, genauer: über Kriminalliteratur.

Auch im Umfang ist das neue Buch ein Gegenstück zum vorigen. Während dieses fast 1250 Seiten dick war, enthält jenes ultrakurze Texte. Harstad berichtet von einem deutschen Literaturwissenschaftler namens Bruno Aigner, der die Kurzkrimis des norwegischen Autors Frode Brandeggen herausgibt und ausführlichst kommentiert; beide, Aigner und Brandeggen, sind fiktive Personen. So viel also vorneweg: Das Buch ist ein umwerfendes parodistisches Täuschungsmanöver.

Bist du der Dieb? Ja.

Laut Harstad oder vielmehr Aigner hatte Brandeggen vor Jahren einen monströsen Roman mit dem interessanten Titel „Konglomeratischer Atem“ geschrieben, von dem ungefähr acht Exemplare verkauft worden waren. Der Text war Avantgarde pur, vollkommen unlesbar und so umfangreich wie ein Sumo-Ringer: 2322 Seiten. Aus Gram und Trotz macht sich Brandeggen nunmehr an superkurze Krimis. Ihr Held ist der Privatdetektiv Frisch, dessen Name à la Maigret regelmäßig im Titel genannt wird.

Frischs Alltag ähnelt dem von Chandlers Philipe Marlowe, seine Tage aber sind viel kürzer, weil alles viel schneller geht. „Bist du der Diamantendieb“, fragt Frisch. Darauf sofort das Geständnis: „Du bist einfach zu gut, Frisch.“ Der folgerichtige Kommentar des Herausgebers Aigner: „Der Fall wird gelöst, ehe man überhaupt Zeit hat, sich zu langweilen.“ Dazu passt der konzise Satz: „Dramatik entstand“, ein wunderbares Beispiel schwafelfreier Verdichtung … Wir sehen, es sind Krimis „für Leser, die das Lesen hassen“ – so Brandeggen selbst in seinen Notizen.

Brandeggens „konzentrierte Kriminalliteratur“, wie Aigner sie nennt, steht überdies in der Tradition der französischen „Banalismus-Bewegung“ (die natürlich auch fiktiv ist). Damit wird eine Art Gegenstück zum französischen „Oulipo“ kreiert, zu dem gestandene (und alles andere als banale) Autoren wie Georges Perec, Raymond Queneau, Italo Calvino und Oskar Pastior gehören. Wir Deutsche werden bei der Lektüre vielleicht auch an den Privatdetektiv „Nick Knatterton“ erinnert, auch das eine Parodie, nämlich seines Schöpfers Manfred Schmidt auf die amerikanische Comicwelle; Schmidts Geschichten fingen gern mit dem banalistischen Satz an: „Kombiniere: Ein neuer Fall ist fällig.“

Die uferlosen, absurden Anmerkungen des Herausgebers Aigner freilich setzen der Parodie die Krone auf. Darin wird der gesamte Literaturbetrieb durch den Kakao gezogen. Die fünfzehn Kurzkrimis sind so „kurz und schlecht, wie ich konnte“, so Harstad im Gespräch, die Anmerkungen dagegen sind so geistreich und absurd und gut, wie er konnte. Hier, im kritischen Apparat, steckt der eigentliche Genuss für uns Leser. „Auf frischer Tat“ ist so banal wie zutreffend ein köstliches Buch!

Johan Harstad: Auf frischer Tat. Aus dem Norwegischen von Ursel Allenstein. Rowohlt, Hamburg 2022. 256 Seiten, 24 Euro