Man muss sich das vorstellen wie in einer Fabrik, sagt Paula Fürstenberg. „Es wird zeitweise laut, wenn alle an den Maschinen arbeiten.“ Für Menschen, die Produktionshallen oder ein Großraumbüro gewohnt sind, mag das übertrieben klingen. Doch Schriftsteller wie Paula Fürstenberg sitzen normalerweise allein vor ihrem Laptop. Nun befinden sich immer vier gemeinsam im Saal des Literaturforums im Brecht-Haus hinter den Schaufenstern zur Straße. Sie schreiben Texte auf Bestellung – Gedichte und Geschichten, Orakelsprüche und Kurzkrimis, Tagebucheinträge und Dramolette. Und das an mechanischen Schreibmaschinen.

Die Idee und die Schreibmaschine aus der Schweiz

Schon zum dritten Mal hat jetzt der Literatur-Pop-up-Store für „Literarische Krisenpost zugunsten von Menschen auf der Flucht“ im Brecht-Haus geöffnet. Paula Fürstenberg importierte das Konzept 2017 zusammen mit Isabel Wanger, die auch mit zum Kollektiv „Literatur für das, was passiert“ gehört, aus der Schweiz. So wie übrigens auch ihre Schreibmaschine, eine Daro Erika. „Sie hat zwar kein ß, aber dafür kann sie Französisch“, sagt Fürstenberg, die am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel studiert hat. 1987 in Potsdam geboren, wuchs sie natürlich schon mit elektronischer Technik auf. Ihren ersten Roman allerdings – „Familie der geflügelten Tiger“ – hat sie zunächst an der Maschine getippt, bevor sie zur Feinarbeit an den Computer wechselte. Am Maschine-Schreiben schätzt sie „die Poetik des ersten Versuchs“, wie sie sagt. „Dadurch, dass man nicht löschen kann, geht es nur vorwärts. Das passt gut zu unserem Format.“

Botschaften an Mütter und Großeltern

Wer einen Text bestellt hat, bekommt das Original. Zwölf Euro sollte man als Mindestgebühr entrichten, doch geben viele mehr als das Doppelte. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 10.000 Euro für die Organisationen Ärzte ohne Grenzen und Neue Nachbarschaft/Moabit gesammelt. In diesem Jahr geht das Geld an die Uno-Flüchtlingshilfe. An den Tastaturen sitzen unter anderem Christian Dittloff und Daniela Dröscher, Alisha Gamisch und Caca Savic. Zwanzig bis vierzig Texte entstehen an einem Tag.

Paula Fürstenberg sagt, dass ihr Körper nicht mehr daran gewöhnt sei, „so viel physischen Einsatz zu zeigen beim Schreiben“. Doch auch die Nackenverspannung diene ja dem guten Zweck. Die Auftragsliteratur gewähre einen tiefen Einblick in die Menschen. „Was sie sich wünschen, was sie zu sagen wünschen, aber selber nicht schaffen.“ So gebe es Texte für Mütter, die erfahren sollten, was man ihnen verdanke, viele Genesungswünsche oder Botschaften an Großeltern, die ihre Enkel nicht sehen können – wo sich eine Folge der Pandemie zeige.

Noch bis 10. Dezember täglich 12 bis 18.30 Uhr. Literaturforum im Brecht-Haus, Chausseestraße 125, Textwünsche auch per Mail pop-up-store@lfbrecht.de oder telefonisch an 0178-1024694